Conclusion d'urgence : Kangana Ranaut fait des révélations CHOQUANTES ; stylos, 'D'hypothéquer toutes mes propriétés, chaque chose que je possédais à...'

Kangana Ranaut a donné son sang et son âme à son meilleur film Emergency. L’actrice qui a désespérément besoin d’un film à succès n’a ménagé aucun effort pour faire d’Urgence basée sur la vie de l’ancienne Première ministre Indira Gandhi une montre spectaculaire. Kangana Ranaut a enfin bouclé son projet le plus ambitieux Emergency et fait une révélation choquante de tout mettre en jeu pour faire ce film. Kangana l’a emmenée sur son Instagram et a mentionné comment elle avait une hypothèque sur chaque propriété pour faire ce film.

Kangana s’est ouverte sur son Instagram et a déclaré: ” De l’hypothèque de toutes mes propriétés, de tout ce que je possédais au diagnostic de dengue lors du premier programme et du fait de devoir le filmer malgré un nombre alarmant de cellules sanguines, mon personnage en tant qu’individu a été mis à rude épreuve. » L’actrice a même ajouté qu’elle naviguerait aussi car elle a appris à célébrer son échec.

Bien qu’il y ait peu d’utilisateurs qui ont dit qu’ils ne lui faisaient pas confiance. Un utilisateur a commenté son message, ” Difficile de vous faire confiance maintenant après l’épisode de Faruqquie. Je suis partagé par votre production. Vous pouvez blanchir les crimes d’Indira ou vous pourriez révéler la vérité. Voyons voir “. Un autre utilisateur a écrit : “C’est tellement puissant… plus de force pour toi Kangana… plus de puissance pour toi”. Kangana Ranaut a été vue pour la dernière fois à Dhaakad, vous les fans avez beaucoup apprécié son avatar d’action puissant, mais il n’a pas réussi à impressionner le public et il n’a même pas gagné combien le film a été réalisé. Et maintenant, mettre toutes les propriétés en jeu ne fait que montrer qu’elle est une amoureuse inconditionnelle du cinéma. Kangana Ranaut est l’une des actrices les plus controversées de l’industrie car elle est franche et parle sans filtre et cette attitude fougueuse de la sienne a fait d’elle la reine Dhaakad de Bollywood.