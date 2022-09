Conclusion d’un vote préétabli dans les régions d’Ukraine tenues par la Russie

Alors que le vote touchait à sa fin, un haut responsable du Kremlin a lancé l’avertissement le plus brutal à ce jour, selon lequel la Russie est prête à utiliser des armes nucléaires pour arrêter une poussée ukrainienne visant à récupérer les zones occupées par la Russie.

KYIV, Ukraine – Le dernier jour de vote a eu lieu mardi dans les régions d’Ukraine sous contrôle russe, un référendum qui devrait servir de prétexte à leur annexion par Moscou mais qui est rejeté comme une imposture par Kyiv et ses alliés occidentaux.

Le vote de cinq jours, au cours duquel on demande aux habitants s’ils souhaitent que leurs régions fassent partie de la Russie, a été tout sauf libre ou équitable. Des dizaines de milliers d’habitants avaient déjà fui les régions au milieu de la guerre, et des images partagées par ceux qui restaient montraient des troupes russes armées faisant du porte-à-porte pour faire pression sur les Ukrainiens pour qu’ils votent.

Le Kremlin devrait agir immédiatement pour absorber les régions une fois le vote terminé, le président Vlaidmir Poutine devant déclarer leur incorporation à la Russie plus tard cette semaine.

Les médias russes ont également émis l’hypothèse que Poutine pourrait donner suite à l’ordre de mobilisation partielle de la semaine dernière en déclarant la loi martiale et en fermant les frontières du pays à tous les hommes en âge de combattre.

La mobilisation a déclenché un exode massif d’hommes du pays, alimenté des manifestations dans de nombreuses régions de Russie et déclenché des actes de violence occasionnels. Lundi, un homme armé a ouvert le feu dans un bureau d’enrôlement dans une ville sibérienne et a grièvement blessé le chef local du recrutement militaire. La fusillade est survenue après des incendies criminels dispersés contre des bureaux de recrutement.

Et essayant d’apaiser l’indignation publique, de nombreux responsables et législateurs russes ont reconnu que des erreurs avaient été commises lors de la mobilisation – lorsque les bureaux de conscription militaire rassemblaient des personnes au hasard sans expérience militaire qui n’étaient pas censées être appelées – et ont promis de les corriger rapidement. .