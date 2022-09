WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a déclaré jeudi qu’un projet d’accord de travail ferroviaire avait été conclu, évitant une grève qui aurait pu être dévastatrice pour l’économie avant les élections cruciales de mi-mandat.

Les chemins de fer et les représentants syndicaux étaient en négociation depuis 20 heures au Département du travail mercredi pour conclure un accord, car il y avait un risque de grève commençant vendredi qui aurait pu fermer les lignes ferroviaires à travers le pays.

Biden a passé un appel téléphonique clé au secrétaire au Travail Marty Walsh à 21 heures alors que les pourparlers se poursuivaient après l’arrivée du dîner italien, selon un responsable de la Maison Blanche insistant sur l’anonymat. Le président a dit aux négociateurs de tenir compte du préjudice causé aux familles, aux agriculteurs et aux entreprises en cas de fermeture.

Ce qui a résulté des allers-retours a été une entente de principe qui sera soumise aux membres du syndicat pour un vote après une période de réflexion post-ratification de plusieurs semaines.

“Ces cheminots bénéficieront d’un meilleur salaire, de meilleures conditions de travail et d’une tranquillité d’esprit quant à leurs frais de santé: tout cela durement gagné”, a déclaré Biden. “L’accord est également une victoire pour les compagnies de chemin de fer qui pourront retenir et recruter plus de travailleurs pour une industrie qui continuera à faire partie de l’épine dorsale de l’économie américaine pour les décennies à venir.”

La menace d’un shutdown avait placé Biden dans une situation politique délicate. Le président démocrate pense que les syndicats ont construit la classe moyenne, mais il savait également qu’une grève des cheminots pourrait nuire à l’économie avant la mi-mandat, lorsque les majorités dans les deux chambres du Congrès, les gouvernorats clés et des dizaines d’importants bureaux d’État seront à gagner.

Cela l’a laissé dans une position délicate mercredi. Il s’est envolé pour Detroit, un pilier du mouvement ouvrier, pour épouser les vertus de la syndicalisation, tandis que les membres de son administration ont tout fait pour maintenir les pourparlers à Washington entre les chemins de fer et les travailleurs syndiqués.

Alors que l’administration tentait de forger la paix, Ryan Buchalski, membre de la section locale 598 des United Auto Workers, a présenté mercredi Biden au salon de l’auto de Detroit comme “le président le plus favorable aux syndicats et aux travailleurs de l’histoire américaine” et quelqu’un qui “bottait le cul pour la classe ouvrière.” Buchalski a rappelé les grèves cruciales des travailleurs de l’automobile dans les années 1930.

Dans le discours qui a suivi, Biden a reconnu qu’il ne serait pas à la Maison Blanche sans le soutien de syndicats tels que l’UAW et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, affirmant que les travailleurs de l’automobile “m’ont amené à la danse”.

Mais sans un accord entre les 12 syndicats en pourparlers à Washington, Biden savait également qu’un arrêt aurait pu commencer dès vendredi, ce qui pourrait arrêter les expéditions de nourriture et de carburant pour un coût de 2 milliards de dollars par jour.

Bien plus était en jeu que les congés de maladie et les augmentations de salaire pour 115 000 cheminots syndiqués. Les ramifications auraient pu s’étendre au contrôle du Congrès et au réseau maritime qui fait tourner les usines, stocke les étagères des magasins et assemble les États-Unis en tant que puissance économique.

C’est pourquoi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, s’exprimant à bord d’Air Force One lors de son vol vers Detroit mercredi, a déclaré qu’une grève des cheminots était “un résultat inacceptable pour notre économie et le peuple américain”. Les compagnies ferroviaires et les représentants de leurs travailleurs « doivent rester à la table, négocier de bonne foi pour résoudre les problèmes en suspens et parvenir à un accord », a-t-elle déclaré.

Biden a été confronté au même genre de situation difficile que Theodore Roosevelt en 1902 avec le charbon et Harry Truman en 1952 avec l’acier – comment équilibrez-vous les besoins de la main-d’œuvre et des entreprises en faisant ce qui est le mieux pour la nation ? Les chemins de fer étaient si importants pendant la Première Guerre mondiale que Woodrow Wilson a temporairement nationalisé l’industrie pour maintenir la circulation des marchandises et empêcher les grèves.

À l’intérieur de la Maison Blanche, les assistants ne voient pas de contradiction entre le dévouement de Biden aux syndicats et son désir d’éviter une grève. L’activisme syndical a augmenté sous Biden, comme en témoigne une augmentation de 56% des pétitions pour la représentation syndicale auprès du National Labor Relations Board jusqu’à présent cet exercice.

Une personne familière avec la situation, qui a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations de la Maison Blanche sur la question, a déclaré que l’état d’esprit de Biden en abordant le débat était qu’il était le président de tout le pays, pas seulement du travail organisé.

Alors que l’économie se remet encore des perturbations de la chaîne d’approvisionnement de la pandémie de coronavirus, l’objectif du président était de garder toutes les parties afin qu’un accord puisse être conclu. La personne a déclaré que la Maison Blanche considérait un engagement à continuer à négocier de bonne foi comme le meilleur moyen d’éviter un arrêt tout en exerçant les principes de la négociation collective qui sont chers à Biden.

Biden savait également qu’un arrêt pourrait aggraver la dynamique qui a contribué à la flambée de l’inflation et créé un casse-tête politique pour le parti au pouvoir.

Eddie Vale, consultant politique démocrate et ancien assistant en communication de l’AFL-CIO, a déclaré que la Maison Blanche avait adopté la bonne approche à un moment périlleux.

“Personne ne veut une grève des cheminots, ni les entreprises, ni les travailleurs, ni la Maison Blanche”, a-t-il déclaré. “Personne ne le veut si près des élections.”

Vale a ajouté que le point de friction dans les pourparlers concernait «le respect essentiellement – ​​les congés de maladie et de deuil», les problèmes que Biden a soutenus dans ses discours et avec ses propositions politiques.

Sentant une opportunité politique, les républicains du Sénat ont décidé mercredi d’adopter une loi imposant des clauses contractuelles aux syndicats et aux compagnies de chemin de fer afin d’éviter une fermeture. Les démocrates, qui contrôlent les deux chambres du Congrès, l’ont bloqué.

“Si une grève se produit et paralyse les livraisons de nourriture, d’engrais et d’énergie dans tout le pays, ce sera parce que les démocrates ont bloqué ce projet de loi”, a déclaré le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky.

L’impact économique d’une éventuelle grève n’a pas échappé aux membres de la Business Roundtable, un groupe basé à Washington qui représente les PDG. Elle a publié mercredi ses perspectives économiques trimestrielles.

“Nous avons connu de nombreux vents contraires dus aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement depuis le début de la pandémie et ces problèmes seraient géométriquement amplifiés”, a déclaré aux journalistes Josh Bolten, PDG du groupe. « Il y a des usines de fabrication dans tout le pays qui doivent probablement fermer. … Il existe des produits essentiels pour garder notre eau propre.

La table ronde a également tenu une réunion de son conseil d’administration mercredi. Mais Bolten a déclaré que Lance Fritz, président du comité international du conseil d’administration et PDG de l’Union Pacific Railroad, le manquerait “parce qu’il travaille dur pour essayer de résoudre la grève”.

À 5 h 05 jeudi, il était clair que le travail acharné du gouvernement, des syndicats et des compagnies de chemin de fer avait porté ses fruits lorsque Biden a annoncé l’accord, le qualifiant de “victoire importante pour notre économie et le peuple américain”.