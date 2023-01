Conclave national de hockey à Odisha pour rassembler la fraternité pour célébrer le sport et la Coupe du monde

Odisha est prête à accueillir la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023 Bhubaneswar-Rourkela pour la deuxième fois consécutive et ce méga événement est organisé à Bhubaneswar et Rourkela du 13 au 29 janvier. Le buzz autour de la Coupe du monde masculine de hockey Odisha 2023 Bhubaneswar -Rourkela a déjà saisi les gens de l’État avec enthousiasme.

La semaine dernière, le ministre en chef de l’Odisha, Naveen Patnaik, a inauguré le village de la Coupe du monde et le complexe du stade de hockey Birsa Munda à Rourkela. Désormais, dans le but de développer davantage le hockey indien, l’Association de hockey d’Odisha, en association avec le Département des sports et des services à la jeunesse d’Odisha, organise le Conclave national de hockey 2023, le 10 janvier 2023, à l’Eco-Retreat Konark.

Le Conclave fournira une plate-forme à diverses parties prenantes de plus de 20 États et territoires de l’Union à travers le pays pour discuter des moyens de développer le hockey indien de manière holistique à partir de la performance des joueurs, de l’entraînement, de l’identification des talents de base, de l’administration ainsi que des tendances émergentes mondiales, des opportunités et des défis. .

M. Dilip Tirkey, président de Hockey India, attend avec impatience le Conclave national de hockey. Il a déclaré: «C’est la première fois que cela se déroule dans l’État avec le soutien de l’Association de hockey d’Odisha et du gouvernement. Le conclave verra la participation de plus de 50 délégués distingués composés de hauts fonctionnaires, d’anciennes légendes du hockey, de présidents et secrétaires de diverses associations d’État et d’autres dignitaires estimés.

“Le Conclave verra des discussions sur le développement du hockey en Inde, la transition du style de jeu au fil des ans, quels sont les changements qui se sont produits et comment le jeu a changé dans l’ensemble, entre autres sujets”, a-t-il ajouté.

Parlant du Conclave, la co-secrétaire du Département des sports et des services à la jeunesse, Shailendra Jena, a déclaré : « Nous attendons avec impatience ce Conclave national de hockey et l’accueil des délégués. Le Conclave vise à rassembler la fraternité du hockey et sera le premier du genre que l’État dirige pour le développement d’un sport de niveau national. Il est organisé à l’occasion de l’État qui accueille la Coupe du monde de hockey masculin FIH Odisha 2023. Le gouvernement d’Odisha a pris un certain nombre de mesures pour promouvoir le hockey et ses joueurs. Il a également construit le plus grand stade de hockey assis au monde à Rourkela, en hommage aux joueurs de hockey de la nation qui joueront un rôle central dans le développement du hockey indien. Nous sommes impatients de leur faire visiter et de les intégrer à cette Coupe du monde.

Les membres ont apprécié le gouvernement d’Odisha pour les avoir intégrés à son parcours sportif et aux célébrations de la Coupe du monde de hockey. Après le Conclave, les représentants des unités membres de Hockey India pourront également assister aux célébrations de la Coupe du monde de hockey à Cuttack, assister aux matchs de la Coupe du monde et visiter le Panposh Sports Hostel à Rourkela.

