Concevoir une révolution | Actualités du MIT

Il est largement reconnu que la période du début des années 1970, pendant laquelle Salvador Allende était président du Chili, a été un moment d’innovation politique, où les gens pensaient pouvoir opérer une transformation socialiste de manière pacifique et dans le cadre des institutions démocratiques existantes.

« Les gens pensaient que ce serait une troisième voie politique », déclare Éden Médinaprofesseur agrégé au MIT Programme en société, technologie et société.

En fin de compte, un coup d’État militaire a mis fin prématurément à la démocratie chilienne et a entraîné la mort d’Allende. Mais c’est une période de l’histoire politique et culturelle à laquelle Medina a consacré des recherches approfondies. Comme point culminant de ce travail, Medina co-organise une exposition muséale intitulée « Comment concevoir une révolution : la route chilienne vers le design » (en espagnol, « Cómo diseñar una revolución : La vía chilina al diseño »). L’exposition coïncide avec le 50e anniversaire du coup d’État militaire. Il s’agit de la présentation la plus complète de l’histoire du design graphique et industriel de la période Allende.

« Cela a vraiment été un effort collectif pour faire connaître cette histoire au public chilien et également à un public international plus large », explique Medina.

L’exposition s’est ouverte au Centre Culturel La Moneda, le centre culturel du palais présidentiel chilien, a débuté le mois dernier. Medina co-commissaire de l’exposition avec le professeur Hugo Palmarola et professeur Pedro Ignacio Alonso de la Université pontificale catholique du Chili. L’exposition sera accompagnée d’un livrequi sera disponible en anglais et en espagnol.

« Les recherches que nous avons menées montrent que ce projet politique innovant a ouvert la porte à d’autres types d’innovation, notamment l’innovation artistique et l’innovation dans les domaines du design, de la science et de la technologie », explique Medina.

Medina affirme que l’exposition apporte une nouvelle interprétation de la période de l’unité populaire et de la pratique de la transformation politique du Chili. L’exposition présente 350 pièces, dont une reconstitution grandeur nature de la Cybersyn Operations Room, un projet pionnier en cybernétique.

« En montrant ces projets conçus, qu’il s’agisse de la création d’une cuillère pour mesurer le lait en poudre ou d’une affiche pour inciter les gens à faire du bénévolat, nous voyons ce que les gens ont fait et comment ils essayaient de trouver des moyens de provoquer une transformation socialiste. « , dit Médine. « L’exposition explore comment ceux du passé se sont tournés vers le design graphique et industriel pour créer une action collective, démocratiser le savoir et la musique, réduire la dépendance technologique, améliorer la nutrition des enfants et gérer l’économie. »

Regina Rodríguez Covarrubias, directrice du Centre Culturel La Moneda, affirme qu’il s’agit de l’exposition la plus importante de l’année au centre.

« Dans le cadre des 50 ans du coup d’État civilo-militaire, cette exposition nous parle d’un lieu peu exploré, au-delà du traumatisme du coup d’État civilo-militaire et de la dictature : elle nous permet de connaître et d’apprécier une avant- garde Chili qui a utilisé ses ressources créatives pour démocratiser la culture, éduquer et construire des liens de coexistence en faveur de l’équité et de l’innovation », déclare Rodríguez Covarrubias.

Après trois ans de collaboration entre le MIT et la Pontificia Universidad Católica de Chile, Medina est ravie de voir ce que les visiteurs vivent lorsqu’ils entrent à l’intérieur.

« Lorsqu’ils entreront dans l’espace de la salle des opérations de Cybersyn, ils verront que cet espace n’est pas un fantasme, c’est quelque chose que les gens ont construit. C’était futuriste, mais il a aussi été construit dans des conditions de contrainte. Et vous voyez à quel point les gens étaient vraiment créatifs lorsqu’ils travaillaient dans ces conditions. Ils ont construit quelque chose d’avant-gardiste en utilisant des technologies simples. Même un espace low-tech peut être futuriste, et cela est génératif dans la mesure où nous réfléchissons aujourd’hui à la conception durable et à la nécessité potentielle de mieux utiliser les technologies plus anciennes », explique Medina.

Soutien aux étudiants

Le projet impliquait des étudiants diplômés du Département d’architecture du MIT et des étudiants de premier cycle du Département de génie mécanique. Medina affirme que le projet n’aurait pas été possible sans le soutien des étudiants, ce qui, selon elle, a été pour eux une opportunité de collaborer avec la School of Humanities, Arts, and Social Sciences du MIT (SHASS) sur un projet grand public en sciences humaines.

Elle ajoute que l’exposition est un exemple de la portée internationale du SHASS et de la manière dont les sciences humaines peuvent collaborer avec l’ingénierie et l’architecture pour construire des objets et des environnements historiques à partir d’un moment historique majeur.

« Le MIT offre une façon de faire des sciences humaines que je trouve tout à fait unique. Cela permet aux étudiants de mettre à profit leur formation technique et leur propension à la construire et de la marier avec des choses comme la recherche archivistique et l’interprétation historique, et de rassembler ces compétences, dans ce cas, pour la communication publique », explique Medina.

Les étudiants du MIT travaillant sur le projet affirment que cela a été une expérience transformatrice, une expérience qui a combiné de manière unique leurs compétences dans plusieurs disciplines.

Alissa Serfozo, designer et candidate au master d’architecture au MIT, a rejoint le projet à l’automne 2022 en tant que chercheuse puis assistante éditoriale pour le catalogue de l’exposition. Elle a mené des recherches sur les affiches conçues à l’époque qui ont finalement été recréées sous forme d’artefacts dans l’exposition.

« Notre approche consistait à réfléchir de manière critique aux objets conçus en tant qu’instruments politiques. Nous avons considéré l’ensemble du cycle de vie des affiches, de la production à la diffusion, en observant la proximité du design et de la politique au cours de cette période historique », explique-t-elle. « Beaucoup de ces affiches se trouvent dans des archives privées et ne sont pas souvent visibles par le public. Je suis ravi de voir la collection se matérialiser dans le produit final de l’exposition.

Serfozo affirme que l’apprentissage des types de conception graphique et d’impression utilisés à cette époque l’a inspirée à approfondir sa propre expertise dans le domaine.

« Tout en apprenant l’histoire de l’imprimerie au Chili aux XIXe et XXe siècles, je me suis simultanément intéressé à cette pratique. J’ai suivi des cours de cyanotype à la Student Art Association et j’ai fait une auto-apprentissage en sérigraphie », dit-elle.

Azania Umoja, également étudiante en maîtrise d’architecture, a travaillé comme assistante éditoriale pour le projet.

« Pour moi, je suis très intéressé par les travaux qui redéfinissent ce qu’est l’architecture et ce que signifie être architecte. Voir l’intersection entre le design et cet important mouvement politique de l’histoire du Chili m’a vraiment fasciné », déclare Umoja.

Rihn Hong ’23 et Josh Noguera ’23, qui ont tous deux obtenu au printemps un baccalauréat en génie mécanique, ont travaillé à rendre fonctionnelle la logique et la recréation électronique de la salle des opérations. Ils ont passé du temps au Chili cet été pour mettre la touche finale à l’exposition. Noguera dit que l’une de ses parties préférées du projet a été l’intersection entre la recherche historique et la technologie.

« Travailler avec les conservateurs de musées au Chili a été incroyablement enrichissant en termes d’acquisition d’expérience, de travail avec d’autres personnes et d’autres équipes », déclare Noguera. « Et maintenant, avec la recréation du système, Rihn et moi sommes confrontés à de nombreux défis intéressants: discuter de ce qui devrait être omis ou trouver un équilibre entre l’expérience utilisateur dans l’exposition et l’exactitude historique. »

Mariana González Medrano MArch ’23 a terminé son master en architecture au MIT ce printemps et était responsable de la création de certains des premiers plans pour la conception de la salle des opérations. Il est hexagonal et mesure 72 mètres carrés avec sept fauteuils en fibre de verre équipés de boutons permettant de contrôler à distance les écrans sur les murs de la pièce.

L’un des plus grands défis, dit-elle, résidait dans les divergences qu’elle constatait souvent dans les documents historiques entre ce qui était prévu et ce qui avait été réalisé.

« Et ces divergences résident vraiment dans ces petits détails, à savoir l’angle selon lequel les murs se courbent, la hauteur exacte du plafond, où cette chose se connecte exactement au mur », dit-elle. « Toutes ces choses finissent par avoir un impact important sur la pièce. Et chaque document porte sa propre histoire et sa propre vision de ce que la pièce est censée faire ou transmettre en termes de relation entre chaque objet et chaque détail.

La boucle est bouclée

Pour Medina, l’exposition est l’aboutissement d’années de travail et de recherche. Une partie du travail qu’elle effectue pour construire et présenter cette exposition faisait partie de sa thèse au MIT.

« Si vous aviez dit à moi-même, étudiante diplômée, qu’un jour mes recherches de thèse seraient exposées dans le cadre d’un anniversaire historique majeur au Chili, dans le centre culturel du palais présidentiel, je ne vous aurais tout simplement pas cru », a-t-elle déclaré. dit. « C’est une excellente opportunité de communiquer l’histoire de la recherche technologique à un large public et de l’aider à voir la relation entre la politique et la conception technologique et à le faire d’une manière différente. Non seulement pour le faire au moyen d’un texte écrit, comme le font souvent les historiens, mais aussi pour construire l’espace et inviter les membres du public à y entrer. C’est vraiment spécial.

Le professeur Hugo Palmarola considère qu’il s’agit d’un des cas de design les plus importants en Amérique latine, car il se situe historiquement à un tournant fondamental pour les modèles de développement de la région.

« Les pièces sélectionnées pour cette exposition ont été conçues à l’époque pour créer de nouveaux modes de vie et un nouveau monde politique, social et économique. À cet égard, nous, conservateurs, pensons que ces pièces constituent un projet véritablement sans précédent, qui pourrait avoir des implications importantes dans les débats mondiaux et les études mondiales sur le design, la culture visuelle et matérielle, la technologie et la conservation », dit-il.

Le professeur Pedro Ignacio Alonso affirme que la réalisation de l’exposition n’était pas seulement une façon de montrer les résultats d’un projet de recherche, mais aussi une manière différente de continuer à connaître l’histoire de cette période, à travers les objets conçus.

« Il s’agit en quelque sorte d’un format de recherche différent dans la présentation minutieuse à la fois de pièces originales issues d’archives et de nos reconstructions d’objets disparus il y a longtemps, qui réapparaissent désormais dans notre travail de conservation », dit-il.

Après la fermeture de l’exposition en janvier, Medina affirme qu’elle est conçue pour voyager, bien qu’il n’y ait pas encore de plans précis quant à l’endroit où elle pourrait aller.

Medina espère que l’exposition mettra en lumière la façon dont les gens ont abordé certains des principaux défis de la société au cours de ce moment historique unique, afin qu’elle puisse inspirer de nouvelles façons d’aborder des défis similaires aujourd’hui.

« Comment améliorer l’éducation, la nutrition ? Comment augmenter le niveau de vie des membres les plus pauvres de la société ? Comment amener les gens à participer politiquement ? Toutes ces questions sont toujours d’actualité aujourd’hui. Même si les solutions développées il y a 50 ans ne sont pas les mêmes dont nous avons besoin aujourd’hui, nous pouvons encore en tirer des leçons et nous inspirer de la manière dont le design et la technologie au Chili ont mis au premier plan les valeurs sociales, politiques et humaines », déclare Medina.

Le soutien au projet a été fourni par la MIT School of Humanities, Arts, and Social Sciences ; MISTI; le programme en science, technologie et société ; l’Université catholique du Chili ; le Ministère chilien de la science, de la technologie, de la connaissance et de l’innovation; le Ministère chilien de la Culture, des Arts et du Patrimoine; et le Goethe Institut Chili.