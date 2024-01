Concevoir les soins : l’importance de l’humanisation dans les espaces de soins de santé

Centre Leeds de Maggie / Studio Heatherwick. © Hufton+Corbeau

Des couloirs silencieux et interminables, des chambres blanches et froides, une atmosphère impersonnelle et lointaine : voilà une image profondément ancrée dans notre conception culturelle des milieux hospitaliers. La blancheur de ces espaces, tentant de renforcer les notions nécessaires de stérilité et de propreté, peut également évoquer un sentiment d’inconfort et d’anxiété chez les patients et leurs familles.

L’importance d’humaniser les projets d’hôpitaux, de cliniques et de bureaux est un sujet de plus en plus discuté et pertinent dans le domaine des soins de santé, qui s’étend bien au-delà de l’esthétique de ces bâtiments. Il est nécessaire de créer des environnements accueillants qui favorisent le bien-être des patients, des familles et des professionnels, en reconnaissant que l’architecture peut jouer un rôle fondamental dans le rétablissement et le confort de ces personnes pendant les moments de vulnérabilité.

Les études en neuroarchitecture explorent le lien entre l’environnement bâti et la fonction cérébrale, en se concentrant sur les réponses émotionnelles, cognitives et physiologiques. Dans les projets de soins de santé, l’accent est mis sur la création d’espaces favorisant le calme, la concentration et un sentiment de sécurité, ce qui implique l’utilisation de couleurs, de textures et d’agencements pour minimiser le sentiment de confinement et améliorer la perception de contrôle sur l’environnement. Par exemple, l’utilisation de couleurs douces et apaisantes peut atténuer l’anxiété, et un agencement spatial bien pensé peut améliorer l’orientation du patient et rationaliser le travail des professionnels de santé.

© Ken’ichi Suzuki

La biophilie sous-tend également l’humanisation dans ces projets, reconnaissant l’affinité innée des humains avec la nature et reconnaissant que la présence d’éléments naturels dans les environnements bâtis peut améliorer la santé et le bien-être des personnes. Dans les zones de soins de santé, les architectes peuvent incorporer des éléments tels que la lumière naturelle, la verdure, les vues extérieures et les matériaux organiques, qui peuvent réduire le stress, améliorer l’humeur et accélérer le processus de rétablissement des patients. De plus, des zones d’attente confortables et des jardins intérieurs peuvent apporter détente et soulagement émotionnel, transmettant empathie et attention.

© Rasmus Hjortshøj

L’humanisation dans la conception des cliniques, des bureaux et des hôpitaux vise à créer des espaces qui favorisent le rétablissement, le confort et le bien-être des patients, des familles et des professionnels. Il est cependant crucial de souligner que cette humanisation va au-delà des aspects physiques des bâtiments ; cela s’étend également à la culture organisationnelle des institutions. Les professionnels de la santé doivent favoriser un environnement accueillant et humanisé où la communication efficace et le respect du patient sont des priorités.

© Dianna Rogue

Les architectes peuvent contribuer à améliorer la qualité des soins de santé et le rétablissement des patients en incorporant des éléments et des concepts spécifiques. Ci-dessous, nous avons sélectionné cinq projets de soins de santé qui, grâce à des choix réfléchis et délibérés, ont rendu leur environnement plus accueillant et plus efficace.

Maggie’s Leeds Centre / Heatherwick Studio

© Hufton+Corbeau

« L’intérieur du centre explore tout ce qui manque souvent dans les environnements de guérison : des matériaux naturels et tactiles, un éclairage doux et une variété d’espaces conçus pour encourager les opportunités sociales ainsi que la contemplation tranquille. Les appuis de fenêtre et les étagères sont destinés aux visiteurs. avec leurs propres objets pour créer un sentiment d’appartenance.

© Hufton+Corbeau

Nouvel hôpital pour enfants Lady Cilento / Lyon + Conrad Gargett

© Dianna Rogue

“Son extérieur aux couleurs vives, incorporant la coloration verte et violette des plantations de bougainvilliers indigènes dans les parcs adjacents, évoque un bâtiment conçu pour les enfants. La conception utilise une approche “salutogène”, intégrant des stratégies de conception dont la recherche a montré qu’elles soutiennent directement les patients. santé et bien-être. L’art en deux et trois dimensions est largement utilisé dans tout le bâtiment pour promouvoir le bien-être des patients et fournir des distractions intéressantes aux jeunes patients.

© Dianna Rogue

Clinique dans les bois / Bureau de Takashige Yamashita

© Ken’ichi Suzuki

“Mêlées aux petites forêts introduites entre les volumes et s’élevant à travers le toit, les salles de soins offrent une scène calme et confortable en pleine nature qui apaiserait l’anxiété des petits patients.”

© Ken’ichi Suzuki

Centre de soins de santé PAMS, Newman / Kaunitz Yeung Architecture

© Robert Frith

“Le bâtiment est principalement constitué de pisé, le matériau de construction d’origine, abondant, gratuit et durable. Cependant, sa valeur pour le projet est bien plus profonde que cela. Le pisé crée une connexion humaine et intuitive avec son lieu. Le matériau est campagnard ” Il reflète les différentes lumières et absorbe la pluie comme un pays. C’est évident et immédiat pour tout le monde, mais élevé et important pour les peuples autochtones. Un endroit dont la communauté peut être fière et bienvenue. Un endroit qui met le bien-être au premier plan. centre de la communauté. »

© Robert Frith

Steno Diabetes Center Copenhague / Vilhelm Lauritzen Architects + Mikkelsen Architects + STED

© Sjavit Maestro

“Des études montrent que les environnements hospitaliers traditionnels peuvent rendre les patients en bonne santé malades et les affaiblir physiquement et émotionnellement. Par conséquent, l’implication des utilisateurs a été le fil conducteur tout au long de la création du SDCC, en mettant l’accent sur la garantie d’une expérience agréable à toutes les étapes de l’arrivée, de l’attente, et consultation. La conception repense la fonction des espaces communs, en convertissant le temps d’attente en temps actif et en favorisant un flux naturel d’activités autour des thèmes de l’alimentation, de l’exercice et des nouvelles connaissances.

© Rasmus Hjortshøj

Les extraits sont tirés des mémoriaux du projet.