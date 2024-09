Concevoir des personnages 3D de science-fiction aux couleurs de dessins animés avec Character Creator

Pour animer, j’ai utilisé le rig CC4 et les morphes de pose. J’ai commencé par créer la pose de base, en créant des images clés pour les points de départ et d’arrivée et en bloquant les poses intermédiaires. Enfin, j’ai peaufiné les animations intermédiaires, en ajoutant des détails comme le clignement des yeux, les mouvements des yeux et les interactions avec l’animal.

Rendu d’Arnold

Lors de la création et de l’assemblage du personnage dans Cinema 4D, je travaille en étroite collaboration avec Arnold, effectuant fréquemment le rendu des WIP pour vérifier comment le shader interagit avec la géométrie et comment la texture du visage apparaît dans le rendu final. J’utilise généralement la lumière directe pour simuler la lumière du soleil et je rends la scène avec une caméra parallèle ou isométrique pour ces personnages.

Le shader que j’utilise est un shader toon personnalisé, soigneusement conçu avec une série de nœuds pour obtenir un aspect stylisé. Cette configuration me permet d’ajuster divers aspects pour chaque surface sur laquelle il est appliqué. Le shader est organisé en trois sections principales : les détails des lignes intérieures, qui comprennent des lignes hachurées, des taches et des taches ; la zone de lumière et de couleur, où je contrôle les couleurs des régions éclairées et non éclairées ; et les masques qui dictent l’endroit où ces éléments apparaissent sur le modèle, en fonction de l’éclairage de la scène, du rapport de face et des bruits procéduraux. Bien que le shader puisse sembler complexe, il s’agit essentiellement de couches d’éléments mélangés, un peu comme le travail avec des calques dans Photoshop.