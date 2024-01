Concevoir des espaces qui conviennent aux femmes et à tout le monde

Séance de planification communautaire dirigée par des femmes à Kibera, Nairobi, Kenya / Kounkuey Design Initiative (KDI). Image gracieuseté de The Dirt

« Nous nous concentrons sur la création d’un domaine public juste », a déclaré Chelina Odbert, l’hon. ASLA, PDG et directeur fondateur de Initiative de conception Kounkuey (KDI), au National Building Museum à Washington, DC Et par simplement, « nous entendons libre, inclusif, accessible, impartial et équitable ». « Un espace public juste est ouvert à tous. » L’accès aux rues et aux espaces publics est illimité, ce qui permet aux gens de se rendre à l’école et au travail et d’être des membres à part entière de leur communauté.

Malheureusement, l’espace public est souvent « intimidant, exclusif, inaccessible, injuste et inéquitable » pour de nombreuses femmes, personnes LGBTQIA+, personnes handicapées et personnes de couleur. Les architectes paysagistes, les urbanistes et autres doivent comprendre qui se sent en sécurité et à l’aise dans les espaces publics, sinon il existe un risque de perpétuer les inégalités, a soutenu Odbert.

Odbert a rencontré une mère célibataire dans un quartier informel qui ne se sentait pas en sécurité pour se rendre au travail à pied et a donc dû travailler localement. Cela limitait ses opportunités économiques. Elle connaît une femme transgenre qui ne se sentait pas en sécurité dans le bus pour se rendre à l’université et a donc dû payer un supplément pour les taxis. Le coût supplémentaire étant devenu un fardeau, elle a abandonné les cours. Une femme avec une poussette n’a pas pu accéder à une réunion de planification locale et n’y a donc pas assisté. Le manque d’accès aggrave les problèmes, entraînant des impacts sociaux et économiques plus larges.

Pendant des siècles, « l’urbanisme a été dominé par les hommes blancs », a déclaré Odbert. L’absence de perspective de genre qui en résulte a conduit à de nombreuses décisions inéquitables concernant la forme urbaine. « Les lieux de travail sont au centre de la ville. Ménages en périphérie. Les systèmes de transport ont été construits pour les déplacements des hommes vers les centres-villes et retour, et non pour les déplacements des femmes. « On a également dit aux femmes qu’elles n’avaient pas leur place dans les réunions publiques de planification. Ils ont été exclus. Les femmes peuvent choisir de se retirer plutôt que de participer. En conséquence, l’équité et la prospérité sont limitées.

Pour lutter contre ce phénomène, KDI a appliqué une approche de planification et de conception inclusive en matière de genre à ses projets d’espaces publics et de transports aux États-Unis et dans le monde. L’organisation a reçu le Prix ​​national de design Cooper-Hewitt 2022 pour l’architecture paysagère pour ce travail.

Projet d'espace public de Kibera / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Projet d'espace public de Kibera / Kounkuey Design Initiative (KDI).

À Kibera, l’un des plus grands quartiers informels du Kenya, 300 000 personnes vivent sur un espace de la taille de Central Park. « Il y a un manque d’accès à l’eau potable et à l’assainissement. Il y a une insécurité alimentaire. Et il y a un espace public inexistant », a déclaré Odbert. KDI savait que tout espace public dans une communauté aussi dense devait être un espace public multi-usage et multifonctionnel. Par exemple, les structures d’ombrage ont également été conçues pour servir de support à linge. À l’aide d’un processus inclusif dirigé par des femmes, KDI et la communauté ont co-conçu et co-construit un espace public dynamique qui est également accessible aux femmes, aux hommes et aux enfants. « C’est ce qui arrive lorsque les femmes ont le pouvoir de décision. Ils créent des espaces qui sont bons pour les femmes et pour tout le monde », a-t-elle déclaré. Les femmes continuent d’entretenir l’espace et les élus locaux font désormais appel à elles lorsqu’elles ont besoin d’atteindre la communauté. “L’espace a catalysé des changements culturels.”

Projet d'espace public de Kibera / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Dans un autre projet à Kibera, les femmes de la communauté et KDI ont redessiné une artère dangereuse, créant ainsi une nouvelle rue verte. Il est désormais entièrement accessible aux résidents et offre un espace pour vendre des marchandises et des étagères pour étendre le linge. Cela fait gagner du temps aux femmes du quartier car elles n’ont plus besoin d’accompagner leurs enfants à l’école et de revenir sur un chemin boueux et jonché d’ordures.

Kibera Green Street (Avant) / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Kibera Green Street (Après) / Kounkuey Design Initiative (KDI).

À La Favorita Mendoza, en Argentine, KDI s’est concentré sur l’équité entre les sexes dans un processus de refonte mené par la communauté. Avec le soutien de la Banque mondiale, l’Argentine a amélioré son espace public. KDI a appris qu’un parc – Plaza Aliar – était une « zone interdite ». Il était dangereux en raison de sa grande échelle et de son exposition, et les sentiers menant au parc étaient « trop bruts ». Étant donné que les hommes y buvaient, cela décourageait également les femmes et leurs enfants d’aller au parc. “Ce n’est pas conçu pour les femmes.” En développant six modèles potentiels avec des membres de la communauté, l’équipe a étudié comment tisser dans de multiples usages. Le parc, achevé en 2022, comprend désormais une aire de jeux, un amphithéâtre et un centre communautaire qui s’étend dans le parc. «C’est un produit très utilisé et très apprécié.»

Plaza Aliar, La Favorita Mendoza, Argentine / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Plaza Aliar, La Favorita Mendoza, Argentine / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Dans le même temps, KDI s’est également penché sur le domaine public plus large : les systèmes de transport jusqu’à la Plaza Aliar. Ils ont constaté que les bus étaient surpeuplés et constituaient des « points chauds pour les agressions sexuelles et le harcèlement ». Un éclairage public inadéquat a également créé un sentiment de « danger réel et perçu ». Les arrêts de bus ont été réinventés pour inclure des toilettes, des kiosques et une bibliothèque de prêt – autant d’utilisations qui permettraient d’ajouter plus de monde et d’augmenter la sécurité. Dans son travail sur les infrastructures de mobilité, KDI a constaté que « les hommes empruntent des itinéraires directs et plus longs, tandis que les femmes effectuent des trajets plus courts, avec plusieurs arrêts à l’épicerie, à la garderie et parfois les mêmes destinations plusieurs fois par jour ». « Les femmes dépensent donc plus que les hommes en transports en raison des transferts. Ils utilisent des modes de transport moins efficaces. Ils sont également confrontés à un plus grand risque de harcèlement. Dans de nombreux endroits, voyager est une expérience inefficace et dangereuse pour les femmes. Le manque d’accès peut avoir des répercussions générationnelles », a déclaré Odbert.

Parc Nuestro Lugar / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Dans la vallée orientale de Coachella en Californie, KDI a travaillé sur un réseau d’« espaces publics spécialement construits », comprenant le Parc Nuestro Lugar, et les systèmes de transports en commun pour accéder à ces espaces. « Nous pouvons créer un nouveau parc, mais comment y arriver ? Ils ont constaté que des plans de mobilité de quartier axés sur le genre étaient nécessaires pour garantir un accès équitable. Grâce à un processus de conception communautaire, les trottoirs ont été retirés de l’emprise exposée et conçus pour être plus larges, multimodaux et sinueux. « Ce qu’ils voulaient était surprenant. C’est ce qui se produit lorsque vous faites participer d’autres voix et d’autres genres au processus. Les femmes de la communauté ont également dirigé le processus de conception de structures d’ombrage pour les arrêts de bus de l’est de Coachella Valley. « Ils sont devenus le visage public des contrôles – et les chouchous des médias. »

Structure d'ombrage pour l'est de la vallée de Coachella / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Structure d'ombrage pour l'est de la vallée de Coachella / Kounkuey Design Initiative (KDI).

Odbert a terminé sa conférence en décrivant le Manuel pour une planification et une conception urbaines inclusives du genre, un rapport créé par KDI pour la Banque mondiale. «C’est notre projet le plus ambitieux à ce jour.» Le manuel aborde les écarts entre la politique et la pratique. Il fournit des lignes directrices sur les meilleures pratiques qui répondent aux questions : « Qu’est-ce que l’inclusion du genre ? Comment pouvons-nous y parvenir ? Quel niveau de logements et de parcs est nécessaire ? Quelle est la place de l’urbanisme et du design ? Odbert espère s’appuyer sur le manuel et créer de nouvelles ressources décrivant « ce qui est un catalyseur pour les groupes communautaires, les gouvernements municipaux et les gouvernements nationaux ».

