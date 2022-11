Concessionnaire automobile Fox Lake nominé pour le prix du concessionnaire de l’année – Shaw Local

Ray Scarpelli de Ray Chevrolet et Ray Chrysler Dodge Jeep Ram à Fox Lake a été nominé pour le prix TIME Dealer of the Year 2023.

Scarpelli est l’un des 48 concessionnaires nominés de tout le pays qui seront reconnus lors du 106e salon annuel de la National Automobile Dealers Association le 27 janvier 2023 à Dallas, au Texas.

Le prix TIME du concessionnaire de l’année est l’un des honneurs les plus prestigieux et les plus convoités de l’industrie, selon un communiqué de presse de la Chicago Automobile Trade Association. Le prix récompense les concessionnaires automobiles les plus prospères du pays qui démontrent également un engagement de longue date envers le service communautaire. Scarpelli a été choisi pour représenter la Chicago Automobile Trade Association dans la compétition nationale.

Diplômé en 1984 de l’Université Northwood à Midland, Michigan, où il a étudié le marketing et la gestion automobile, Scarpelli a suivi les traces de son père. Raymond Scarpelli Sr. possédait un magasin Chevrolet et Oldsmobile.

“Dès son plus jeune âge, mon père a donné l’exemple en disant que vous devez traiter vos clients comme vous voudriez être traité”, a déclaré Scarpelli dans un communiqué. “Bien sûr, cela avait tout son sens dans le monde.”

Après l’université, Scarpelli a travaillé dans les ventes chez Raymond Chevrolet Oldsmobile de sa famille et est finalement devenu le concessionnaire principal de Ray Chevrolet et Ray Chrysler Dodge Jeep Ram à Fox Lake.

Scarpelli et sa femme, Lisa, ont deux enfants qui font maintenant partie de l’exploitation du concessionnaire et de la prochaine génération à rejoindre l’entreprise familiale.

Scarpelli a occupé des postes de direction pour la CATA et a été président du Salon de l’auto de Chicago en 2019, supervisant le gala de cravate noire First Look for Charity, qui a permis de collecter des fonds pour l’hôpital pour enfants Ann & Robert H. Lurie de Chicago, Boys & Girls Clubs de Chicago, Special Olympics Illinois et Turning Pointe Autism Foundation, entre autres.

Scarpelli est également fier des partenariats qu’il a créés pour soutenir les groupes communautaires à but non lucratif, les organisations et les écoles. L’un de ses favoris est le programme Big Play qui récompense quatre écoles secondaires locales en faisant un don de 25 $ pour chaque « gros jeu » réalisé, y compris les circuits, les touchés, les buts de soccer et autres.

“Notre plus grande force est notre relation avec la communauté”, a-t-il déclaré dans le communiqué. “Et nos amis, clients et voisins sont une extension de notre famille.”