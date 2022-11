Concerts à Aurora pour présenter le big band, le favori de Fox Valley, Stax soul – Shaw Local

The Venue, un espace de performance au centre-ville d’Aurora, annonce un trio de spectacles.

Le Pete Ellman Jazz Big Band poursuit sa série hebdomadaire de résidences le mardi 8 novembre. Noah Gabriel fêtera ses 20 ans dans la Fox Valley le vendredi 11 novembre. 12. Le lieu est au 21 S. Broadway Ave. (Route 25) à Aurora.

Le Pete Ellman Jazz Big Band sera précédé d’un set d’ouverture à 18h30 par des musiciens de Hinsdale Central High School. L’admission générale coûte 5 $. Le concert est parrainé par la Fox Valley Music Foundation.

Noah Gabriel présente un regard rétrospectif sur sa musique tout en célébrant deux décennies dans la Fox Valley, au cours desquelles il a livré 12 albums. Ses influences, ses collaborateurs, ses sonorités ont toujours varié. Gabriel a prévu une soirée spéciale, interprétant des chansons qu’il n’a pas jouées depuis des lustres. Il mettra également en lumière une foule de favoris de Fox Valley, rejoints par des collaborateurs passés et présents. Il partagera la scène avec The Noah Gabriel Band, Noah’s Arcade, Dave Ramont, Dave Nelson et son nouveau collaborateur, Ryan Carney. Le spectacle commence à 20 h. L’admission générale coûte 10 $; tous les prix des billets augmentent de 5 $ à la porte.

Les Heavy Sounds apporteront leur hommage à Stax Records dans un spectacle soul inoubliable ; le quintet basé à Chicago fait des vagues depuis des années avec son interprétation parfaite des grooves soul, a déclaré un communiqué de presse. Le groupe est fortement influencé par des groupes tels que Booker T & The MG’s, The Bar-Kays, The Meters et bien d’autres. Bien que leurs sets soient généralement instrumentaux, cette soirée est un événement spécial, au cours duquel le groupe fait venir certains des plus grands chanteurs de soul du moment. Gina Bloom, Oscar Wilson, Michael Avery et le légendaire Renaldo Domino seront tous présents pour chanter quelques classiques de Stax. Stax Records abritait de nombreux artistes soul intégraux, tels que Otis Redding, Sam & Dave, Carla Thomas et Albert King. Des chaussures de danse sont suggérées. Le concert commence à 20 h. Les places Premium coûtent 20 $ et l’admission générale est de 15 $ (5 $ de plus à la porte).