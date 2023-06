ConcertAI, partenaire de Caris Life Sciences pour la recherche en oncologie

Société de données de santé ConcertAI a annoncé son partenariat élargi avec Caris Life Sciences, où les sociétés créeront conjointement une base de données pour générer des informations pour faire progresser la médecine de précision, la gestion des essais cliniques et le développement thérapeutique.

ConcertAI est une société de données et d’IA du monde réel pour les prestataires de soins de santé et les entreprises des sciences de la vie, tandis que Caris Life Sciences propose un séquençage de l’exome entier et du transcriptome entier qui utilise la modélisation de l’IA dans sa base de données clinico-génomique pour aider les chercheurs à comprendre la complexité moléculaire des maladies.

Les partenaires développeront une base de données – exploitant les données cliniques, moléculaires et multimodales des deux sociétés – pour permettre aux universitaires et aux chercheurs biopharmaceutiques d’acquérir des connaissances sur la médecine de précision axée sur l’oncologie, la gestion des essais cliniques et le développement thérapeutique.

« En créant de nouveaux actifs de recherche à l’échelle de la population, intégrés à des technologies et à des talents de pointe, nous pouvons nous associer à la fois à des chercheurs universitaires et à des innovateurs biopharmaceutiques pour accélérer de nouvelles connaissances sur les fondements de la biologie du cancer, traduire rapidement ces connaissances en clinique et permettre de nouvelles études cliniques. approches de développement », Dr. Jeff Elton, PDG de ConcertAI, a déclaré dans un communiqué. « En fin de compte, la facilitation d’un accès généralisé aux données de cette profondeur et de cette ampleur, au-delà de la plupart des initiatives publiques ou privées, aidera tous les patients atteints de cancer, en particulier ceux qui sont mal desservis et qui disposent actuellement de peu d’options thérapeutiques. »

LA GRANDE TENDANCE

Caris Life Sciences et ConcertAI initié leur partenariat en janvier pour rejoindre les capacités en oncologie des deux sociétés afin de faire progresser la recherche thérapeutique et le développement de médicaments.

ConcertAI fait partie de SymphonyAI, une plus grande société d’intelligence artificielle couvrant d’autres secteurs d’activité comme la vente au détail et la finance. En 2020, elle a acquis imagerie AI offrant TeraRecon, qui est maintenant marqué comme une société ConcertAI.

L’entreprise a noué de nombreux partenariats au fil des ans, notamment en s’associant à Janssen Research & Development pour améliorer la conception des études et diversifier les essais cliniques et Bristol-Myers Squibb et Pfizer pour soutenir la recherche sur les traitements oncologiques de précision.

Les deux sociétés ont engrangé des investissements massifs au cours des dernières années. ConcertAI, anciennement Concerto HealthAI, a obtenu 150 millions de dollars en financement de série C en 2022, deux ans seulement après avoir clôturé 150 millions de dollars en financement global de série B.

Caris Life Sciences sécurisé 400 millions de dollars de financement par emprunt en janvier, portant son augmentation totale à plus de 1,7 milliard de dollars en capital. En 2021, la société a marqué 830 millions de dollars en capital de croissanceet en 2020, a reçu un Investissement en capital de 235 millions de dollars.