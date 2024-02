Concert hommage au rock sudiste au Théâtre Arcadia | Divertissement

WINDBER, Pennsylvanie – Ce concert fera crier au public « Free Bird ! »

High Noon présentera un concert de rock sudiste classique à 19h30 samedi au Théâtre Arcadia, 1418 Graham Ave., Windber.

Le groupe est le premier hommage de la côte Est à Lynyrd Skynyrd et au rock sudiste, interprétant exclusivement les succès classiques des années 70 de Lynyrd Skynyrd, The Allman Brothers Band, Molly Hatchet, The Outlaws, 38 Special et The Marshall Tucker Band. Il se consacre à la préservation de l’héritage de la musique intemporelle.

Le public sera emmené dans un voyage vers l’âge d’or de la musique live et découvrira la puissance brute de tous leurs hymnes préférés des pères fondateurs du rock sudiste, ont indiqué les organisateurs.

“Ce qui est unique chez nous, c’est qu’il y a un certain nombre de groupes hommage à Lynyrd Skynyrd ou à Allman Brothers, mais nous nous qualifions d’hommage à Lynyrd Skynyrd et au rock sudiste, donc nous jouons environ 50 % de Lynyrd Skynyrd, et les 50 % restants, nous jouons une combinaison des Allman Brothers, Marshall Tucker, Molly Hatchet et The Outlaws », a déclaré Scott Stephens, chef du groupe et guitariste. “De cette façon, nous pouvons attirer non seulement les fans de Lynyrd Skynyrd.”

Il a dit que le groupe jouait tous les succès.

“Ce sont les chansons que les gens connaissent et nous essayons de les reproduire note pour note”, a déclaré Stephens. “Nous voulons le rendre authentique et sonner exactement comme le disque.”

De plus, des vidéos des groupes originaux seront diffusées derrière le groupe pour certaines chansons, ajoutant ainsi aux visuels.

Stephens a déclaré que l’apogée du rock sudiste classique avait été brève, de 1969 à 1980.

“C’est nostalgique de revenir à cette époque, et pour nous, nous étions tous au collège et au lycée et c’est à ce moment-là que nous nous sommes tous lancés dans le rock’n’roll”, a-t-il déclaré.

“Beaucoup de gens nous disent que la musique les ramène à cette époque de leur vie.”

Les membres du groupe comprennent également Terry Tyson, guitare et chant ; Doug Landis, clavier, saxophone et chant ; Steve Gallucci, basse et chant ; Don McCord, chant, saxophone, flûte et percussions ; Mike Killela, batterie ; Sandy Croxton, chant et percussions.

“Nous nous entendons tous très bien et plusieurs d’entre nous ont joué ensemble dans des groupes de rock classique et de cor au cours des 20 dernières années”, a déclaré Stephens.

Stephens a déclaré que le groupe avait joué au Théâtre Arcadia en 2019 et attendait avec impatience le retour des fiançailles.

“Nous avons commencé en 2017, mais ce n’est qu’en 2019 que nous avons commencé à jouer dans des théâtres et l’Arcadia a été l’un des premiers théâtres où nous avons joué”, a-t-il déclaré. «Nous avons passé un très bon moment et nous nous sommes tellement amusés. C’est comme si nous retournions à nos racines, et je suis sûr que ce sera encore mieux cette fois-ci.

Pour le public, Stephens a déclaré que l’espoir est qu’il puisse fermer les yeux et être transporté dans les années 1970.

« Nous essayons vraiment de faire un spectacle », a-t-il déclaré. “Nous racontons également des histoires avec certaines chansons, nous espérons donc qu’ils pourront repartir avec une certaine connaissance des chansons et de la façon dont elles ont été créées.”

Les billets coûtent 32 $, 36 $ et 40 $.

Ils peuvent être achetés à la billetterie, en appelant le 814-467-9070 ou en ligne au www.arcadiawindber.com.