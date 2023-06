Concert Health s’associe à un fournisseur du Wisconsin pour la santé comportementale

Start-up de la santé comportementale Concert Health s’associe au fournisseur de soins de santé Froedtert Health du Wisconsin pour améliorer les soins aux patients pédiatriques, de soins primaires et de santé des femmes.

Concert Health offre un soutien en matière de santé comportementale aux prestataires de soins primaires, de santé des femmes et de pédiatrie. Utilisant un modèle de soins collaboratifs, Concert utilise les références, les données de prescription et le dépistage dans la population d’un cabinet pour trouver des patients susceptibles de bénéficier de services de santé comportementale. L’entreprise les met ensuite en contact avec un responsable des soins comportementaux par téléphone ou par appel vidéo.

Les gestionnaires peuvent conseiller les patients, gérer les médicaments, vérifier les symptômes et aider les patients à se fixer des objectifs. Les consultants en psychiatrie peuvent également examiner les informations sur les patients qui ne s’améliorent pas et ajouter des recommandations au dossier médical d’un fournisseur de soins primaires.

Grâce au partenariat lancé au printemps, les services de santé comportementale de Concert Health seront utilisés par 30 prestataires dans les comtés de Manitowoc et Sheboygan, dans le Wisconsin.

« Nous sommes ravis d’étendre nos services de santé comportementale à Froedtert Health et d’apporter des soins de premier ordre aux patients qu’ils servent », a déclaré Spencer Hutchins, PDG et cofondateur de Concert Health, dans un communiqué. « Notre objectif chez Concert Health est de fournir des soins intégrés de haute qualité en plaçant les prestataires de soins primaires au centre de la santé physique et comportementale d’un patient. Les prestataires de soins primaires sont une ressource naturelle pour accéder aux soins comportementaux, et des décennies de recherche démontrent que c’est le la méthode la plus efficace pour les soins de l’ensemble de la personne. »

LA GRANDE TENDANCE

Concert Santé soulevée 42 millions de dollars en financement de série B en 2022, un an après avoir marqué 14 millions de dollars en financement de série A.

En décembre, la société en partenariat avec Med First, fournisseur de soins de santé basé en Caroline du Nord, pour intégrer ses services de santé comportementale dans les cliniques de soins primaires du fournisseur.

Une autre entreprise qui intègre ses services de soins de santé comportementaux virtuels dans les offres d’un fournisseur est Neuroflow. La société basée en Pennsylvanie a annoncé un partenariat en mai avec Atlantic Health System, basé au New Jersey, pour faire progresser un modèle de soins collaboratifs pour les patients adultes en santé comportementale dans 16 sites d’organisations de soins responsables.

Entreprise virtuelle de santé comportementale Brave Health est une autre entreprise de santé numérique qui forme des partenariats avec des prestataires de soins de santé.