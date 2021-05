Concert expérimental de Barcelone avec 500 participants non lié à la propagation du coronavirus

En mars, les chercheurs ont expérimenté en organisant un concert encore plus important à Barcelone avec des mesures de sécurité similaires en place. Environ 5 000 personnes y ont assisté et six personnes ont été testées positives pour le coronavirus dans les 14 jours suivant la participation à l’événement, a rapporté la BBC. Les scientifiques ont déterminé que quatre avaient été infectés ailleurs et ont noté que le taux d’incidence parmi les participants était inférieur à celui de Barcelone dans son ensemble. Ces résultats n’ont pas encore été évalués par des pairs.