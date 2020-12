Des membres de la chorale de la cathédrale Notre-Dame ont chanté à l’intérieur du monument médiéval de Paris pour la première fois depuis l’incendie dévastateur de l’année dernière pour un concert spécial de la veille de Noël.

Accompagnés d’un violoncelliste de renom et d’un orgue loué, les chanteurs se sont produits sous les vitraux de la cathédrale au milieu de l’église sombre, qui est en train de passer d’une opération de nettoyage dangereuse précaire à un site de reconstruction massif.

La chorale avait initialement prévu de faire venir 20 chanteurs, mais pour des raisons de sécurité, ils étaient limités à huit, portant des casques et des combinaisons de protection.

Les membres de la chorale se sont tenus socialement éloignés pour pouvoir enlever leurs masques – ce qui est nécessaire à l’intérieur en France pour endiguer la propagation du virus – et chanter.

Le concert – comprenant « Silent Night » en anglais et en français, « The Hymn of the Angels » et même « Jingle Bells » – a été enregistré plus tôt ce mois-ci et diffusé juste avant minuit jeudi. Le public n’était pas autorisé et n’est pas attendu pour voir l’intérieur de Notre-Dame au moins jusqu’en 2024.

Le diocèse l’a qualifié de «concert hautement symbolique … empreint d’émotion et d’espoir» et de célébration d’un «héritage musical qui remonte au Moyen Âge».

L’archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, a tenu les offices de la veille de Noël jeudi dans l’église Saint-Germain-l’Auxerrois en face du musée du Louvre au lieu de Notre-Dame.

Le chœur Notre-Dame donnait 60 concerts par an à l’intérieur de la cathédrale mais est itinérant depuis, se déplaçant parmi d’autres églises parisiennes.

L’incendie d’avril 2019 a consumé le toit en plomb de la cathédrale et détruit sa flèche, et ce n’est qu’au début du mois que les travailleurs ont finalement suffisamment stabilisé le site pour commencer la reconstruction.