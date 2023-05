Concert du couronnement : Take That, Katy Perry, Nicole Scherzinger et bien d’autres se produisent pour célébrer le roi Charles III – en direct

il y a 20 mois 17h27 HAE Photos des moments forts de la nuit Katy Perry. Photographie : Chris Jackson/Getty Images Nicole Scherzinger. Photographie: Reuters Bryn Terfel et Andrea Bocelli. Photographie : Chris Jackson/Getty Images Un porte-drapeau dans la foule. Photographie : Leon Neal/AFP/Getty Images Prince William. Photographie : WPA/Getty Images Lumières de la scène du concert du couronnement. Photographie : Yui Mok/PA Catherine et Charlotte. Photographie : Yui Mok/AFP/Getty Images Tiwa Sauvage. Photographie : Chris Jackson/AP Un affichage lumineux de drone au-dessus du concert du couronnement. Photo : Yui Mok/AP Un orchestre militaire joue pendant le concert du couronnement. Photographie : Chris Jackson/AFP/Getty Images Le Chœur du Couronnement. Photographie : Leon Neal/AFP/Getty Images Paloma Faith. Photographie : Chris Jackson/AFP/Getty Images

il y a 27 min 17h19 HAE Quoi qu’il en soit, avec cela, je pense qu’il est temps de signer. Cela a été plus que suffisant pour moi. Merci d’avoir lu avec moi, tout le monde. Rendez-vous au prochain concert du sacre !



il y a 29 min 17h18 HAE Notre journaliste Nicola Slawson était dans la foule et les hits de la soirée étaient … Olly Murs et les drones ?? La foule dans l’arène était certainement d’humeur à faire la fête, agitant leurs crics union et leurs bracelets lumineux dès qu’ils le pouvaient. Les groupes pop ont été sans surprise les plus populaires. En fait, alors que la chorale du couronnement chantait avec émotion Better Days, une personne pouvait être entendue marmonner « ce n’est pas Olly Murs ». L’une des plus grandes réactions de la nuit a été le spectacle de lumière du drone, la foule haletant d’admiration tandis que certains regardaient bouche bée alors que les lumières se tordaient en papillons, une baleine bleue, un visage de lapin et un hibou. Vous pouviez entendre une épingle tomber alors que le public attendait de voir à quoi cela ressemblerait ensuite.



il y a 30 min 17h17 HAE Cela dit, je pensais que Bette Midler était censée se présenter. Est-ce qu’elle nous a manqué ? Y a-t-il eu une pièce filmée où Bette Midler nous a rappelé que King Charles est en fait une chanteuse et une actrice très talentueuse ? Peut-être que je l’ai raté.



il y a 32 mois 17h15 HAE Avec le recul, il y a des thèmes qui émergent, n’est-ce pas ? Les drones décoratifs sont les nouveaux feux d’artifice. Tous les concerts royaux ont désormais un passage obligé sur le changement climatique. Les ours fictifs sont une chose. Tom Cruise se présente arbitrairement (ce qui est une bonne chose, parce que le gâteau). Je ne pense pas que Never Forget de Take That soit le nouveau Hey Jude, mais à part cela, nous avons probablement compris l’ADN de base des 50 prochaines années d’événements royaux.



il y a 38 mois 17.09 HAE WAAAAA ! Lionel Richie se produisant au concert du couronnement. Photographie : Arthur Edwards/AP Et cela semble être ça. Le concert du couronnement a mis du temps à démarrer, puis une fois qu’il a démarré, il a fallu un certain temps pour démarrer, mais il a finalement démarré. Je pense que le tournant a été Lionel Richie. C’est une stratégie que je vais adopter à l’avenir. Chaque fois qu’on me demande de faire quoi que ce soit en public, je vais juste commencer à crier « WAAAAAAA » comme quelqu’un marchant pieds nus sur Lego. Cela semble être un plan infaillible.

il y a 42 mois 17.05 HAE Camilla est debout aussi maintenant, on dirait qu’elle essaie très poliment de héler un taxi. Quelle fête. Quelle nuit.

il y a 44 mois 17.03 HAE Et la meilleure coupe de la nuit. Kermit the Frog chantant avec Never Forget tandis que le prince Edward lui lance un bon « Qu’est-ce que c’est que ça ? » Une conversation grenouille?!?’ regarder. Cela devrait être l’image dont le pays se souviendra pendant des décennies.



il y a 46 mois 17.01 HAE Dernière chanson de la soirée. Et c’est N’oubliez jamais. C’est le grand moment de Take That. Jouez bien leurs cartes et cela permet d’atteindre le statut Hey Jude. Tous les gros canons sont de sortie. Il y a une chorale d’enfants. Il y a des tambours militaires. Il y aura, de manière conservatrice, un motif de drone d’une couronne à un moment donné. Quelle grande finition.

il y a 48 mois 16h59 HAE La famille royale est debout. Sophie Wessex y va. Quelles scènes.