Concert du couronnement du roi Charles III : Sonam Kapoor enfile une robe à fleurs pour l’événement ; les internautes ont des réactions mitigées sur sa présence à l’événement

Le concert du couronnement du roi Charles III était une affaire énorme. Bollywood était représenté par l’actrice Sonam Kapoor. Pour l’événement, elle portait une robe réalisée par Emilia Wickstead et sa préférée Anamika Khanna. Sonam Kapoor a présenté les chœurs des nations du Commonwealth lors de la cérémonie de couronnement. Un certain nombre d’autres célébrités comme Katy Perry, Andrea Bocelli et d’autres. Sonam Kapoor avait fière allure dans la robe. Mais les médias sociaux ne sont pas complètement impressionnés par sa présence à l’événement. Beaucoup ont estimé qu’il n’était pas nécessaire d’être là pour l’Empire britannique étant donné l’histoire de l’institution qui a colonisé tant de nations à travers le monde.

Sonam Kapoor et Anand Ahuja ont une somptueuse maison au Royaume-Uni. Il est le rejeton de Shahi Exports, le plus grand exportateur de textile de l’Inde. Sonam Kapoor et Anand Ahuja se sont mariés en 2018. Il semble qu’ils soient assez proches de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique également.

Sonam Kapoor parle du Commonwealth ? Que fait-elle? #CoronationConcert G. (@wtfgauravvvv) 8 mai 2023

Vous n’avez pas un sens aigu de la couture, mais vous pouvez affirmer sans crainte que Mme Vaccin a besoin de se calmer. Comme quoi diable était la tenue pour le concert du couronnement. Sonam Kapoor avait l’air élégant. Anushri R Kejriwal (@anushrikejriwal) 8 mai 2023

Sonam Kapoor vient-il de dire « NOTRE COMMONWEALTH EST UNE UNION » ? quelqu’un enlève son micro s’il te plait chaos primordial (@tavgoesanarchic) 8 mai 2023

Pourquoi le discours de Sonam Kapoor a-t-il été ovationné ? Parce que tout le monde voulait quitter la salle ! Gagan Rayat – Professionnel du fitness (@igaganrayat) 8 mai 2023

Sur le plan professionnel, Sonam Kapoor a Blind de Sujoy Ghosh pour la sortie. Elle prévoit également de faire un retour prochainement. L’actrice n’est pas pressée car elle veut donner du temps à son fils Vayu. Elle a dit qu’elle ne se met aucune pression pour perdre du poids.