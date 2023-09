Concert de la soirée d’ouverture du WSO | Actualités, Sports, Emplois

WHEELING — Attention, New York !

Broadway arrive à Wheeling.

Le Wheeling Symphony Orchestra accueillera l’icône de Broadway Sutton Foster au Capitol Theatre pour le concert et la célébration de la soirée d’ouverture à 19h30 aujourd’hui, vendredi 29 septembre.

Deux fois lauréate du Tony Award de la meilleure actrice principale dans une comédie musicale, Foster interprétera des sélections de pièces de théâtre dans lesquelles elle a joué ainsi que des classiques de Broadway.

Avant le concert, le WSO organisera une célébration pré-concert dans la salle de bal du Capitol Theatre. À partir de 18 heures, les participants à la célébration pourront profiter de la bière, du vin, de la musique live et de la restauration du restaurant italien Pastaio, situé à Wintersville.

La série Capitol 2023-24 du WSO est présentée par WesBanco.

L’événement de célébration pré-concert est sponsorisé par WVU Medicine.

« J’ai hâte d’accueillir Sutton Foster sur scène pour notre concert d’ouverture », a déclaré le directeur musical du WSO, John Devlin. « Je suis un véritable amoureux de tout ce qui concerne Broadway, et après avoir présenté de nombreuses stars de la scène ces dernières saisons telles que Capathia Jenkins, Ryan Shaw, Sierra Boggess et Morgan James, j’ai été ravi de la réponse de notre public. C’est pourquoi je suis ravi de collaborer une fois de plus avec Sutton Foster, peut-être la star la plus brillante de Broadway. Wheeling va l’adorer, et cela semble être la solution idéale pour continuer à amener les artistes les plus talentueux du pays au Capitole pour nos célébrations de la soirée d’ouverture, comme nous l’avons fait l’année dernière avec Yo-Yo Ma.

Au cours des 20 dernières années, Sutton Foster a consolidé son rôle comme l’une des actrices de Broadway les plus recherchées de sa génération. Elle a été nominée sept fois pour un Tony Award, gagnant deux fois : d’abord pour le rôle de Millie Dillmount dans « Thoroughly Modern Millie » en 2002, puis de nouveau pour Reno Sweeney dans « Anything Goes » en 2011.

En outre, Foster a créé des rôles dans d’innombrables autres productions de Broadway, notamment « The Drowsy Chaperone », « Little Women », « Shrek: The Musical » et « Young Frankenstein ».

Plus récemment, Foster a joué dans la reprise en 2022 de « The Music Man » aux côtés de Hugh Jackman.

En plus de ses crédits de scène, Foster a connu une carrière réussie à la télévision. De 2015 à 2021, Foster a joué avec Hilary Duff dans « Younger » de TV Land. Collaborateur fréquent de la scénariste/productrice Amy Sherman-Palladino, Foster a également joué le rôle principal dans « Bunheads » de Sherman-Palladino et est apparu dans les émissions populaires « Gilmore Girls : A Year in the Life » et « The Marvelous Mrs. Maisel ».

Soirée d’ouverture de Broadway, le concert d’ouverture mettra en vedette Foster interprétant des sélections de spectacles de son passé ainsi que des classiques de Broadway.

En plus de se produire aux côtés de Foster, le WSO interprétera deux sélections pour orchestre uniquement qui représentent différentes extrémités du spectre de Broadway : un medley de « Guys and Dolls » ainsi que de la musique de « Hamilton ».

Foster ne sera pas le seul artiste invité présent à la soirée d’ouverture. Le groupe de danse local Turn It Out Dance Academy se produira avec le WSO sur le medley de Hamilton. Collaborateurs fréquents du WSO, il s’agira de la troisième représentation de Turn It Out avec la symphonie, après avoir déjà collaboré pour American Roots en 2022 et Soundbites : A Night at the Italian Opera en 2023.

« Les jeunes artistes de Turn It Out font toujours un travail remarquable, et c’est pour moi un grand plaisir d’annoncer que nous collaborons à nouveau avec eux », a déclaré Devlin. «Sous la direction de la réalisatrice Mandy Doyle, les danseurs de Turn It Out créent une interprétation physique de la musique jouée par l’orchestre, et à chaque fois c’est une telle joie à vivre.»

Bien que ce soit la première apparition de Foster au WSO, ce ne sera pas la première fois que Foster travaillera avec Devlin.

« J’ai rencontré Sutton pour la première fois en 2019 lorsque nous avons collaboré pour un spectacle avec le Princeton Symphony Orchestra », a déclaré Devlin. « La puissance de star et la musicalité de Sutton étaient si fantastiques que je savais que je devais l’amener à Wheeling. J’ai hâte de vivre une autre incroyable performance lors de la soirée d’ouverture avec notre communauté.

Les billets pour l’événement pré-concert de la célébration de la soirée d’ouverture peuvent être achetés sur le site Web du WSO ou en appelant la billetterie du WSO au 304-232-6191.

Les billets pour le concert d’ouverture peuvent être achetés en ligne, ou en appelant ou en visitant la billetterie.







