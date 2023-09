Concert de fête au bord de la piscine du Wu-Tang Clan et du Nas Rock Hard Rock

Si vous aimez le hip-hop comme nous aimons le hip-hop, vous savez déjà que ce spectacle en était un pour les livres !

Le week-end dernier, le Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Tampa a accueilli BOSSIP pour une série d’événements, culminant avec une étape historique de la tournée NY State of Mind mettant en vedette Nas, Clan Wu-Tang et invités spéciaux De La Soulqui ont été rejoints par nul autre que Talib Kweli.

Des milliers de fans de rap ont afflué vers la piscine Hard Rock pour voir plusieurs légendes du hip-hop monter sur la scène construite sur mesure (littéralement montée au-dessus de l’eau !). De La Soul a enthousiasmé le public avec des classiques comme « Stakes Is High », « Buddy » et « Rock Co.Kane Flow ». Posdnuous et Maseo ont été rejoints par Talib Kweli, qui a interprété des vers rendus célèbres par feu Trugoy la Colombe (David Jolicoeur), décédé en février de cette année.

Kweli a également interprété quelques-unes de ses propres chansons, dont son tube « Get By », pour le plus grand plaisir du public.

De nombreux fans ont fait la queue dès 10 heures du matin pour obtenir des endroits privilégiés au bord de la piscine ou même dans la piscine pour voir leurs artistes préférés se produire.

DJ Scratch a diverti la foule avant le spectacle et en attendant l’arrivée de Wu-Tang sur scène.

Le spectacle valait bien l’attente – les Wu ont livré l’intégralité – de leur litanie de succès en groupe et en solo.

En plus de développer ses talents lyriques, Method Man a rendu les dames folles du corps qu’il a récemment passé au fil dentaire pour la couverture de Men’s Health.

Les MC de Staten Island se sont relayés avec les meilleurs de Queensbridge — le seul et unique Nasir Bin Olu Dara Jones, qui a effectué plusieurs rotations sur scène pour interpréter des succès tels que « One Mic », « If I Ruled The World », « Oochie Wally » et plus.

Pendant près de trois heures, les amateurs de hip-hop de Floride ont été ravis par leurs animateurs préférés, qui semblaient tout aussi ravis du cadre unique que du public enthousiaste.

Le concert était vraiment incroyable – et même s’il sera difficile de recréer le spectacle au bord de la piscine que nous avons vécu, la tournée NY State of Mind a encore plusieurs dates dans les jours et semaines à venir. Consultez le planning ci-dessous et achetez vos billets ICI.

29/09 – Atlantic City, NJ @ Jim Whelan Boardwalk Hall *

10/01 – Toronto, ON @ Aréna Banque Scotia *

10/02 – Laval, QC @ Place Bell *

10/04 – Columbus, OH @ Centre Schottenstein *

10/07 – Minneapolis, Minnesota @ Target Center *

10/08 – Chicago, Illinois @ United Center *

10/10 – Winnipeg, MB @ Centre Canada Vie *

13/10 – Edmonton, AB @ Rogers Place *

10/14 – Calgary, AB @ Scotiabank Saddledome *

16/10 – Vancouver, Colombie-Britannique @ Rogers Arena *

17/10 – Portland, Oregon @ Moda Center *

18/10 – Seattle, Washington @ Climate Pledge Arena *

21/10 – Las Vegas, NV @ MGM Grand Garden Arena *

22/10 – Highland, Californie @ Théâtre Yaamava *

Mais pendant que nous avons votre attention, permettez-nous de vous en dire plus sur les expériences incroyables disponibles au Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Tampa.

Appuyez sur le rabat pour plus de détails.