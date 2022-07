Concert de Dua Lipa: Un moment d’horreur explose lors d’un concert de rock faisant au moins trois blessés après que des feux d’artifice aient été introduits en contrebande dans l’arène

C’est le moment d’horreur où des explosions ont secoué un concert de Dua Lipa, faisant au moins trois blessés après que des feux d’artifice aient été introduits en contrebande dans le concert de Toronto.

La popstar britannique terminait sa performance à la Scotiabank Arena lorsqu’un groupe de fans indisciplinés a tiré des feux d’artifice à l’intérieur de la salle de concert juste avant 23h45 mercredi.

Des fans indisciplinés ont tiré des feux d’artifice lors du concert de Dua Lipa hier soir Crédit : Sky News

Les trois fans ont subi des «blessures mineures» et ont été soignés par des médecins Crédit : Sky News

Dua interprétait la dernière chanson de sa tournée The Future Nostalgia lorsque l’incident s’est produit Crédit : Getty Images – Getty

Les flics de Toronto ont déclaré que l’incident avait laissé trois spectateurs nécessitant des soins pour des “blessures très mineures”.

Un détenteur de billet a déclaré à People que des feux d’artifice avaient été allumés dans le mosh pit pendant la dernière chanson de Dua Lipa.

“Confetti était déjà sorti, alors nous pensions que cela faisait partie de la finale”, ont-ils déclaré.

“Personne n’en a été déconcerté à part les gens dans la fosse, [but it was] sacrément effrayant.”

Un porte-parole de Maple Leaf Sports & Entertainment a déclaré que les participants devaient passer par des détecteurs de métaux avant d’entrer dans la salle de concert.

Mais un spectateur a accusé le personnel de sécurité de “précipiter” les contrôles.

“La sécurité hier soir pour la porte premium n’a à peine vérifié aucun des sacs”, ont-ils déclaré sur Twitter.

“Ils n’ont même pas regardé ou touché le mien ou mes amis.”

Des images déchirantes montrent la foule se dispersant rapidement alors que les feux d’artifice sont tirés dans l’espace bondé.

La société a déclaré: “Hier soir, à la fin d’un concert à la Scotiabank Arena, des feux d’artifice non autorisés et illégaux ont été allumés sur le sol de l’arène par un membre du public.

“En conséquence, trois participants ont reçu une aide mineure sur place et ont pu rentrer chez eux sans avoir besoin de soins médicaux supplémentaires.”

Ils ont dit qu’ils coopéraient avec les services de police de Toronto pour “enquêter pleinement sur cet acte imprudent et dangereux”.

Dua a pris ses distances avec l’incident dans une déclaration partagée sur son Instagram jeudi.

“Hier soir, des feux d’artifice non autorisés ont été tirés dans la foule pendant mon set à Toronto”, a-t-elle déclaré.

“Créer un espace sûr et inclusif lors de mes spectacles est toujours ma première priorité, et mon équipe et moi sommes tout aussi choqués et confus par les événements que vous l’êtes tous.

“Une enquête est en cours sur les événements en cours et toutes les personnes impliquées travaillent dur pour découvrir comment cet incident s’est produit.

“Donner vie à la série pour mes fans a été une expérience tellement incroyable, et je suis profondément désolé pour tous ceux qui ont eu peur, se sont sentis en danger ou dont le plaisir de la série a été affecté de quelque manière que ce soit.”

La jeune femme de 26 ans participe actuellement à sa tournée Future Nostalgia Tour pour promouvoir son dernier album.

La tournée devait débuter en 2020 mais a été retardée en raison de la pandémie de Covid.

Les flics de Toronto ont ouvert une enquête sur l’incident Crédit : Sky News