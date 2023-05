Concert de couronnement dans un nouveau coup alors qu’une autre grande star est forcée de se retirer à la dernière minute

THE Coronation Concert a perdu une autre star bien connue – avec l’un de ses plus grands noms contraint de se retirer.

Zoe Ball a déclaré aux fans qu’elle était « absolument dégoûtée » de devoir manquer l’énorme événement après être tombée malade.

Cela vient après que la pop star Freya Ridings se soit également retirée du concert du couronnement pour cause de maladie.

Zoe devait couvrir le spectacle musical – qui est diffusé à la télévision et à la radio – pour la BBC.

Mais elle a tweeté ce matin qu’elle n’était pas en mesure de faire les préparatifs au château de Windsor et qu’elle était plutôt alitée,

La star du petit-déjeuner de Radio 2 a tweeté: « Absolument vidé … le virus de la maladie m’a eu » avec un emoji au visage nauséeux.

« Était censé se diriger vers le château de Windsor. »

Zoe a expliqué que ses collègues de Radio 2, Scott Mills et Dermot O’Leary, s’occuperaient de l’émission à la place, ajoutant : « Je retourne me coucher. »

Un line-up de chanteurs se produira devant 20 000 membres du public et des invités ce soir pour célébrer le couronnement du roi Charles et de la reine Camilla.

Des stars telles que Katy Perry, Take That, Lionel Richie, Paloma Faith et Olly Murs monteront sur scène.

Cependant, la chanteuse de Lost Without You, Freya, n’apparaîtra pas après qu’il ait été révélé qu’elle ne pouvait plus y assister.

Elle était censée interpréter un duo avec le compositeur de soul classique Alexis Ffrench pendant le concert.

Le concert du couronnement est diffusé en direct de la pelouse est du château de Windsor sur BBC One et BBC Radio 2 à partir de 20 heures ce soir.

La couverture télévisée sera dirigée par Kirsty Young.

