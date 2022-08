Concert créole à Union le 5 août – Shaw Local

La Société historique du comté de McHenry accueillera Dennis Stroughmatt et L’Esprit créole pour une célébration de la musique et de la nourriture cajun à 17 h 30 le vendredi 5 août au Musée historique du comté de McHenry, 6422, rue Main à Union.

Le food truck Victoria’s Sweets and Eats servira certains des favoris du bayou de 17 h 30 à 19 h 30, avant le concert de 19 h à l’intérieur du musée. Un don de 10 $, payable à la porte, est demandé pour une place à l’intérieur pour voir le spectacle en direct. La Société historique espère également faire une diffusion de la performance sur Facebook Live.

Dennis Stroughmatt et L’Esprit Creole ont la réputation de garder les auditeurs captivés et émouvants avec un mélange de blues contemporain, de swamp pop et de musiques de danse cajun et zydeco traditionnelles. Selon un communiqué de presse du musée, les performances du trio sont remplies d’émotion et d’énergie qui jaillissent du groupe alors qu’elles donnent une voix à l’histoire des créoles français qui se sont installés dans les couloirs du Wabash et du Mississippi il y a plus de 300 ans.

Le programme est partiellement soutenu par une subvention de l’Illinois Arts Council Agency grâce à des fonds fédéraux fournis par le National Endowment for the Arts.