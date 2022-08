Concert BTS Busan : date, prix des billets, motif, capacité du stade, thème, services de streaming et détails plus cruciaux

La renommée de BTS est telle qu’il ne fait aucun doute que le groupe K-Pop est de loin non seulement l’un des groupes de musique les plus populaires à l’heure actuelle, mais aussi parmi les plus emblématiques de tous les temps, avec Jin, J-Hope, Jimin, Jungkook, V, Suga et RM (ce sont les Membres du BTS pour les non-initiés) jouissant d’une renommée, de fans et d’un impact qui transcendent tous les groupes démographiques ethniques, culturels et géographiques que nous connaissons. Ainsi, il n’est pas surprenant que ARMÉE (c’est ce que Fans de BTS le monde entier se réfèrent à eux-mêmes comme) ne peuvent pas en avoir assez BTS et assurez-vous de vous tenir au courant de chaque petit développement. Voici une mise à jour sur le Concert BTS Busan c’est sûr de plaire à tous BTS ARMÉE membre.