Concert-bénéfice prévu pour Jake Kmiciek du groupe de rock indépendant de Détroit Bonny Doon | Musique du Michigan | Détroit

Avantage pour Jake Kmiciek de Bonny Doon : Pour les fans de musique locale, en particulier nous ici au bureau Local Buzz, Jake Kmiciek est une figure incontournable de la scène depuis une dizaine d’années. Je suis d’abord devenu fan de lui dans le groupe Growwing Pains et aussi dans le projet Fake Surfers. Plus récemment, Kmiciek a exploré le côté ambiant avec quelques sorties sous son propre nom, dont le merveilleux album Horizons à partir de 2021. Probablement plus connu pour son dernier groupe, jouant de la batterie dans le bien-aimé Bonny Doon, il est difficile d’imaginer qu’un artiste avec une production aussi constante soit également aux prises avec une maladie chronique depuis plus de 15 ans. Jake a reçu un diagnostic de maladie de Crohn à l’âge de 14 ans et, après avoir connu la pire poussée de son histoire, il a récemment dû subir une ablation chirurgicale du côlon. Dans l’ensemble, nous espérons que cela signifiera une qualité de vie bien meilleure pour Jake, mais il a besoin de l’aide de sa communauté pour y parvenir. Il existe déjà un GoFundMe mis en place pour soutenir Jake dans son long chemin vers la guérison (et une opération chirurgicale supplémentaire), ainsi qu’un spectacle-bénéfice ce vendredi 7 octobre au PLAV Post 10 dans sa ville natale de Hamtramck. Les artistes incluent d’autres piliers de la scène locale Alex Glendening (Battement mort), Coquilles, Fred Thomaset Loup-garou Jones. Le prix d’entrée est un don minimum de 10 $ au fonds de Jake, et le GoFundMe accepte toujours les dons si vous souhaitez soutenir virtuellement. —Joe

Young Heavy Souls annonce le lancement de deux nouveaux labels : Maison de disque Jeunes âmes lourdes a élargi son son ces dernières années, en proposant une série de sorties qui vont au-delà de leur terrain d’origine du hip-hop expérimental-expérimental et de la musique électronique. Cet effort s’est poursuivi avec leur dernière expansion annoncée la semaine dernière, qui verra deux nouvelles empreintes placées sous l’égide de YHS. Le premier est Naturellement numériqueune toute nouvelle marque créée et hébergée au sein de YHS, qui a sorti sa première sortie le jour de l’annonce sous la forme d’une compilation intitulée Tension initiale. Le projet présente les contributions d’un certain nombre d’habitués de YHS, notamment Néanmoins, Hiro bat, Le soi dit, Mâchoires qui mordentet Enclos à cochons, entre autres. La deuxième empreinte est en fait une relance de Anciens disques de Tacomaidée originale du pilier de YHS Eliot Lipp, qui se concentrera sur et élargira l’offre YHS en matière de hip-hop, de beats, d’électronique expérimentale et de downtempo. C’est excitant de voir un label local continuer à repousser les limites à Détroit, comme preuve que cela peut effectivement être fait ! -Brocoli

Industrial Detroit célèbre le week-end d’Halloween : Nous sommes officiellement en octobre, ce qui signifie que si vous n’avez pas encore mis de l’ordre dans vos plans de costumes, il ne vous reste que quelques semaines avant de vous précipiter en vain pour trouver ce qui reste dans votre friperie locale. Pour notre première série de fonctionnalités temporelles effrayantes, nous mettons en évidence le Détroit industriel événement à Usine d’OVNIS le vendredi 27 octobre. Le spectacle mettra en vedette des performances d’invités spéciaux par SDH et MVTANTainsi qu’une apparition du chéri local d’EBM Cure Confortainsi que des sélections industrielles éclectiques de JEM et EXT EST. Si vous recherchez de la musique électronique sombre et lourde dans laquelle vous perdre, que ce soit habituellement votre truc ou non, cela semble être le bon moment pour le faire. Ne vous présentez pas à la soirée gothique en costume banane, sinon vous pourriez avoir des regards étranges au bar (je ne le sais pas par expérience). Billets disponibles sur Conseiller résident. -Brocoli

Spooky Saloon se déroule le jour le plus effrayant de la saison effrayante: Il y a tout simplement trop de choses effrayantes à suivre ce mois-ci. Si vous cherchez où le voile entre notre monde mortel et « l’au-delà » est le plus fin, et le vendredi 13 pas moins, ne cherchez pas plus loin que Salon effrayant au Russell Industrial Center, une exposition de musique et d’art qui brouille les frontières entre les vivants, les morts et l’inconnu. Parcourez le portail et profitez des styles musicaux et sonores expérimentaux de Pablo R. Ruiz, Sam Hooker, Craig Brun, Cherriel, et plus. Ne ricanez pas trop, sinon les esprits entreront ! Le prix de porte est de 13 $ (pas de prévente), et plus de détails sont disponibles via l’organisateur. Le flyer de Sarah Cohen sur Instagram. Faites un pas prudent.—Joe

