S’exprimant lundi, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a dénoncé la déclaration conjointe de Washington et de Tokyo, qui affirmait que les actions de la Chine avaient un impact négatif sur la paix et la sécurité dans la région indo-pacifique.

Wang a affirmé que les États-Unis et le Japon n’étaient pas libres de faire de telles déclarations concernant la politique intérieure chinoise et ses revendications sur la mer de Chine méridionale. «Les États-Unis et le Japon ne peuvent pas représenter la communauté internationale. Ils ne sont pas qualifiés pour définir l’ordre international et ne sont pas non plus qualifiés pour imposer leurs propres normes aux autres ». il a déclaré.

Le porte-parole a noté que les États-Unis et le Japon avaient commis de graves violations des droits de l’homme dans le passé et que toute critique des actions de la Chine à Hong Kong ou au Xinjiang était hypocrite. «Sur la question des droits de l’homme, le Japon et les États-Unis ont des dettes envers le peuple chinois et les peuples du monde. La guerre d’agression lancée par le Japon dans les années 1930 a provoqué de graves catastrophes dans les pays asiatiques, en particulier le peuple chinois ». a-t-il dit, avant de faire référence à la plus récente guerre américaine contre le terrorisme.

Wang a également critiqué la gestion de la pandémie par les États-Unis, qui a causé tant de tort à ses citoyens, et a appelé les deux pays à cesser de politiser Covid-19 et ses origines.

Samedi, Washington et Tokyo ont publié une déclaration conjointe, soulignant leur attachement à leur alliance tout en notant l’affirmation croissante de la Chine et les violations présumées des droits humains de Pékin. Le document met en évidence les revendications chinoises sur la mer de Chine méridionale, qui est contestée par ses voisins et les États-Unis, ainsi que des problèmes de droits de l’homme liés à Hong Kong, Taiwan et le Xinjiang.

Pékin a appelé à plusieurs reprises les États-Unis à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures chinoises.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!