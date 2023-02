Concepts imagine le tout nouveau « iPhone Ultra » en titane

Selon certaines rumeurs, Apple envisagerait un tout nouvel “iPhone Ultra” haut de gamme pour s’asseoir au-dessus des modèles Pro Max de la gamme actuelleoffrant un boîtier en titane de style Apple Watch Ultra, des améliorations de l’appareil photo par rapport aux modèles Pro et Pro Max, une puce plus rapide “et peut-être un écran encore plus grand”, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Alors que la spéculation commence à monter sur l’iPhone haut de gamme, le créateur du concept Jonas Deahnert a partagé des rendus imaginant à quoi pourrait ressembler le nouvel “iPhone Ultra” en s’inspirant de la robuste Apple Watch Ultra.

Comme l’a noté Jonas, les concepts ne sont basés sur aucune fuite ou information provenant de sources de la chaîne d’approvisionnement – les concepts sont basés uniquement sur l’imagination en fusionnant l’Apple Watch Ultra en titane robuste existante et l’iPhone ensemble pour cet appareil unique et robuste.

Les concepts montrent moins de saillie de la caméra par rapport à la gamme actuelle de modèles d’Apple, de nouveaux bords arrondis avec un bord supérieur plat qui affleure l’écran et de nouveaux boutons latéraux et volume haut/bas.

Toujours dans le concept, «l’iPhone Ultra» dispose d’un port de chargement USB-C avec le bouton d’action programmable de l’Apple Watch Ultra sur le côté inférieur gauche.

Il n’est pas tout à fait clair quand (ou si) Apple sortira un jour son “iPhone Ultra” avec Gurman affirmant qu’en interne, le fabricant d’iPhone a discuté d’un lancement dès 2024.

Images: Jonas Deahnert