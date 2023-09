Conception, spécifications, prix et date de sortie de la Xbox Series X/S Actualisation

De nombreuses consoles bénéficient de mises à jour de mi-génération, et Microsoft semble avoir divulgué ses plans pour les Xbox Series X et Series S. Cette dernière console, moins chère, ne recevra que quelques ajustements. Cependant, la série X aura une toute nouvelle forme et sera sans disque.

La nouvelle a été accidentellement révélée dans les documents FTC V Microsoft.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les actualisations Xbox, nous avons rassemblé ce que nous savons. Vous pouvez également consulter des articles similaires que nous avons pour la PS5 Pro et la Switch 2.

Quand les mises à jour Xbox Series X/S seront-elles publiées ?

Selon les documents, le nouveau La série S sortira en août 2024tandis que son grand frère, le La série X sera lancée en octobre 2024.

Compte tenu du calendrier de ces lancements, il est possible qu’ils soient officiellement annoncés lors du Summer Game Fest 2024, car Xbox organise généralement sa propre vitrine lors de cet événement.

Bien entendu, ces dates ont toutes été fixées avant les fuites. Les choses pourraient changer d’ici là – donc si nous entendons quelque chose d’officiel, nous mettrons à jour cet article.

Combien coûteront les actualisations de la Xbox Series X/S ?

Les documents divulgués affirment que les consoles seront au même prix que les versions actuelles, soit 499 $ pour la série X et 299 $ pour la série S. Les seuls prix mentionnés étaient en USD.

Si les prix restent les mêmes que ceux des consoles britanniques actuelles, ils devraient alors être respectivement de 479 £ et 249 £.

Le prix de la série X est discutable, étant donné qu’elle n’a pas de lecteur de disque. Cela peut décevoir tous ceux qui préfèrent leurs jeux aux formats physiques.

En outre, le calendrier des annonces mentionne également la possibilité de disposer de davantage d’options de stockage entre le second semestre 2024 et le premier semestre 2025.

Comment s’appelleront les mises à jour de la Xbox Series X/S ?

Dans les documents, la série X porte le nom de code « Brooklin », tandis que la série S porte le nom de code « Ellewood ». Bien entendu, nous ne nous attendons pas à ce que ces noms soient commercialisés.

Aucun autre nom officiel n’a été mentionné pour les consoles, nous supposons donc simplement qu’elles s’appelleront toujours Série X et Série S, sauf si nous entendons le contraire.

Quelles sont les spécifications du rafraîchissement de la Xbox Series X ?

La Xbox Series X présente un tout nouveau design cylindrique – un contraste frappant avec l’aspect cuboïde de la console actuelle.

Cette actualisation de mi-vie conservera le processeur de 12 téraflops, la résolution 4K et 16 Go de RAM. Le stockage de cette console sera de 2 To, soit le double de celui de la Series X standard. Le plus gros changement, bien sûr, est qu’elle sera uniquement numérique, tout comme la Series S. Cela peut être une façon pour Microsoft de continuer à pousser Game Pass, son abonnement gaming mensuel.

Il y aura un port frontal USB-C sur la console et l’habituel bouton d’alimentation « X ». Il y aura également deux ports USB-A, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2 et Xbox Wireless 2 pour le nouveau contrôleur également en route.

Microsoft a souligné les améliorations en matière de durabilité, notamment un nouveau pont sud, une réduction de 15 % de la puissance du bloc d’alimentation, un nouveau mode veille à faible consommation qui représente 20 % du mode actuel de la série S, un rétrécissement de la puce de 6 nanomètres et un emballage recyclable.

Quelles sont les spécifications du rafraîchissement de la Xbox Series S ?

Extérieurement, la Xbox Series S présente peu de changements. Cependant, il sera livré avec 1 To de stockage, soit deux fois plus que la version actuelle. Elle sera également dotée du Wi-Fi 6e et du Bluetooth 5.2, ainsi que d’améliorations de durabilité similaires à celles de la nouvelle série X, notamment un nouveau pont sud, un nouveau mode veille à faible consommation et un emballage recyclable.

Y aura-t-il une nouvelle manette avec la mise à jour de la console Xbox Series X/S ?

Microsoft a également divulgué un nouveau contrôleur bicolore (ambiance Cruella DeVille, ça vous dit ?) dont le lancement est prévu plus tôt que les consoles de Mai 2024.

Nom de code « Sebile », cette manette dispose de la technologie Xbox Wireless 2 et de la connectivité Bluetooth 5.2. Il sera livré avec un accéléromètre intégré et une haptique VCA faisant également office de haut-parleurs, s’inspirant du dernier contrôleur PlayStation DualSense. Il existe également de nouvelles manettes modulaires qui auraient dû améliorer la longévité.

Les boutons et les manettes devraient également être plus silencieux à utiliser et disposeront d’une batterie rechargeable et remplaçable.