Conception, spécifications, fuites et rumeurs du Samsung Galaxy Z Fold Scroll

Samsung semble avoir un téléphone à défilement en préparation qui pourrait être sur le marché plus tard cette année.

De plus, le concept d’appareil qui a été repéré a conduit beaucoup à se demander si sa forme adaptable pourrait remplacer la gamme de phablets Galaxy Note établie par la société.

Quelles sont les fonctionnalités du Galaxy Z Fold Scroll?

Le premier fil d’Ariane de ce dernier sentier – tel que retweeté par un pronostiqueur Samsung établi Univers de glace – montre le vice-président de Samsung Electronics, Jay Y. Lee, tenant un smartphone argenté inconnu lors d’une conversation avec des associés, partagé le 13 novembre 2020.

Quelques jours plus tard, le 17 novembre, le rival chinois Oppo a dévoilé un concept de téléphone à défilement dans le cadre de son événement annuel Inno Day, appelé Oppo X 2021, qui ressemblait à sur l’appareil Samsung inconnu.

le # OPPOX2021 écran OLED enroulable: ⚙️ Groupe motopropulseur propriétaire de moteur de rouleau

🛡️ Assiette 2 en 1

✨ Stratifié écran haute résistance Warp Track# OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/VXvPgMKuB1 – OPPO (@oppo)

17 novembre 2020

Univers de glace a ensuite fait la première mention du « Galaxy Z Fold Scroll » plus tard dans la journée, avec le nom en référence à l’écran roulant du téléphone, qui devrait s’étendre et se contracter dans et hors du corps du téléphone, tout comme le concept d’Oppo.

Ce n’est pas la première fois que nous avons entendu parler d’un téléphone extensible de Samsung (comme le rapporte pour la première fois le site coréen ETNews), avec un appareil concept rétractable qui aurait été montré à quelques privilégiés à huis clos au Consumer Electronics Show de cette année à Las Vegas.







Précédemment, à la fin de 2018, Samsung avait déjà déposé un brevet de conception (photo) auprès du KIPO (Office coréen de la propriété intellectuelle) qui a été approuvé en mai de l’année suivante et rendu public le 24 juin 2019 (tel que repéré par LetsGoDigital).

Bien qu’il soit clair que Samsung a en fait un appareil comme le Scroll sur sa feuille de route depuis un certain temps, on sait actuellement peu de choses sur ce que le téléphone offrira probablement au-delà de son affichage en expansion de signature.

Cela dit, le concept physique, repéré par Ice Universe, semble mesurer à peu près la même taille que le Galaxy Note 20 Ultra existant, ce qui a conduit à des discussions sur la place de la note dans la future gamme d’appareils mobiles de Samsung.

En tant qu’extension de la liste originale du KIPO, LetsGoDigital a également remarqué qu’en mars 2020, Samsung avait déposé une demande de brevet pour un « double appareil électronique coulissant », dont la documentation a été publiée par l’OMPI (Office mondial de la propriété intellectuelle) en janvier 2021.









Ce nouveau brevet détaille un appareil avec un système de maillons de chaîne et d’engrenages, ainsi qu’un écran flexible et dos flexible qui permet à l’appareil de s’étendre en largeur.









Sur la base de la liste de l’OMPI, Jermaine Smit (alias Concept Creator) a créé des images de rendu de maquette pour LetsGoDigital qui démontrent à quoi pourrait ressembler un tel appareil, avec une esthétique de conception apparemment inspirée de la gamme Samsung Galaxy S21.









Des détails supplémentaires incluent une augmentation de la taille de l’écran d’environ 30%, qui, associée aux rapports précédents d’un écran 6 pouces (une fois réduit), équivaudrait à ce que l’appareil ait un écran 8 pouces lorsqu’il est étendu.

Comme indiqué par The Elec, dans un article publié le 28 janvier lors de la conférence téléphonique de Samsung Electronics au quatrième trimestre, le vice-président senior de Samsung Display, Choi Kwon-young, a confirmé que la société développait de nouveaux écrans enroulables et coulissants qui devraient sortir plus tard cette année.

Bien que Kwon-young n’ait pas précisé les cas d’utilisation de tels écrans ou si Samsung Mobile avait ou non l’intention de les utiliser dans les appareils à venir, cette déclaration ajoute un peu plus de légitimité à chaque rumeur entourant la sortie du Galaxy Z Fold Scroll cette année.

Avant de passer aux produits grand écran de l’entreprise (c.-à-d. Les panneaux Quantum pour téléviseurs), il a également évoqué des projets de petit et de taille moyenne présentoirs pliables cette année. En supposant que « petit » fait référence aux smartphones, le terme « de taille moyenne » pourrait-il être interprété comme faisant allusion à une sorte de Galaxy Tab pliable?









Avance rapide jusqu’en mai et dans le cadre de l’exposition Display Week 2021, SamMobile a remarqué que Samsung Display avait un certain nombre de concepts à crier; y compris un OLED pliable pour mobile, un panneau avec un UPC (caméra sous le panneau) en jeu sur un concept d’ordinateur portable et, entre autres, un dispositif à concept déroulant (photo ci-dessus).

Outre l’appareil espionné dans les mains de Jay Y. Lee il y a plusieurs mois, il s’agit de la deuxième preuve solide qu’un scrollable est en route depuis Samsung.

Quand le Galaxy Z Fold Scroll est-il disponible?

Univers de glace décrit le Scroll comme un « produit de test en laboratoire » mais s’attend à une sortie plus tard cette année, pour rivaliser avec des produits similaires tels que Oppo et Xiaomi.

On pense également que le Scroll sera lancé aux côtés d’un futur pliable – c’est-à-dire un autre membre de la famille Galaxy Z Fold; très probablement le Galaxy Z Fold 3 – suivi du Galaxy Z Fold 2.

Combien coûte le Galaxy Z Fold Scroll?

Bien qu’il soit trop tôt pour s’attendre à des fuites autour des prix d’un appareil comme le Scroll, étant donné qu’il semble prêt à faire partie de la gamme expérimentale Galaxy Z de Samsung, cela coûtera probablement un joli centime.

Le membre le plus abordable de la gamme – le Galaxy Z Flip – coûte 1300 £, tandis que le plus cher – le Galaxy Z Fold 2 – coûte 1799 £. Avec le Scroll qui propose une technologie de première génération, il est possible que cela coûte autant, sinon plus, que le Z Fold 2.

