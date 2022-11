Conception Realme 10 Pro + montrée de tous les côtés lors d’une séance photo

Hier, le sujet préféré de Realme était le nouvel écran incurvé du Realme 10 Pro+. Maintenant, la société se concentre sur l’autre côté du téléphone, en montrant un coloris en particulier nommé “Hyperspace design”. Le voici entre les mains de l’actrice et chanteuse Yang Mi, qui est la porte-parole du téléphone :













Realme 10 Pro+ dans une séance photo avec Yang Mi

Et quelques autres clichés qui se concentrent uniquement sur le téléphone :









Un examen plus approfondi de la conception Hyperspace de la série Realme 10 Pro

Il y a aussi une courte vidéo montrant comment la lumière joue avec le motif au dos. Réalisé en plusieurs étapes, le dos a un motif en étoile centré sur les caméras avec une texture mouchetée, de sorte que les couleurs ne semblent jamais rester immobiles.





Le Realme 10 Pro +, ainsi que d’autres téléphones de la série 10 compatibles 5G, seront officiellement dévoilés le 17 novembre (jeudi prochain). Et bien que nous nous attendions à voir plus de teasers d’ici là, les fuites nous en ont déjà beaucoup dit sur le téléphone.

Il devrait comporter un écran de 6,7 pouces (FHD +, côtés incurvés, algorithme de rejet de paume interne et gradation PWM ultra haute fréquence). Et il devrait être alimenté par le Dimensity 1080, si les rumeurs sont exactes. Enfin, il aura un appareil photo principal de 108 MP, plus deux autres, bien que leur fonction et leurs spécifications soient inconnues pour le moment.

