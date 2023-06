Conception iQOO Neo 7 Pro confirmée

L’iQOO Neo 7 Pro devrait être lancé le 4 juillet et nous avons maintenant notre premier aperçu officiel de l’appareil. L’équipe iQOO India a partagé une image officielle du Neo 7 Pro dans sa couleur orange vif qui présente un dos en similicuir, tout comme l’édition iQOO Neo7 Racing qui a été lancée en Chine en décembre.







Voici le iQOO Neo 7 Pro

Les rapports précédents suggèrent que le prochain Neo 7 Pro sera un Neo7 Racing rebadgé, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à un écran AMOLED de 6,78 pouces à 120 Hz, un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W. Nous aurons sûrement plus de spécifications et de teasers d’iQOO India avant l’événement, alors restez à l’écoute de notre page d’actualités pour plus de mises à jour.

Source (tweeter)