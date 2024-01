Conception interspécifique : développer des matériaux permettant la croissance et l’habitation d’espèces non humaines

Optez pour la colonne Oog / Blast Studio. Image gracieuseté de Blast Studio

Dans la conception architecturale, nos interactions avec les organismes non humains ont principalement consisté à créer des barrières pour les exclure du domaine humain. Et si nous adoptions une approche différente ? La conception interspécifique est un mouvement qui met les organismes non humains – champignons, insectes et divers animaux – sur un pied d’égalité avec les humains. Cette philosophie de conception fournit des cadres qui favorisent des relations non hiérarchiques avec d’autres espèces. Ce faisant, il cultive l’empathie pour les autres formes de vie et modifie notre perspective sur le monde qui nous entoure. Il vise non seulement une approche carboneutre, mais recherche également une collaboration avec des organismes non humains pour développer des environnements bénéfiques pour tous. Ci-dessous, explorez quelques technologies matérielles émergentes conçues pour bénéficier à la fois aux humains et à d’autres formes de vie.

Blocs de mycélium. Image gracieuseté de Myceen

Le mycélium est un réseau de champignons fabriqués grâce à un processus biotechnologique. Il peut être cultivé en l’inoculant sur des éléments agricoles bruts comme la paille, les céréales, les granules de café ou la sciure de bois. La température, l’humidité et l’accès à l’oxygène et à la lumière peuvent fortement affecter la forme, la formation et les propriétés de ce biomatériau. Ce matériau fait l’objet de nombreuses recherches et a le potentiel de servir à de nombreuses fins différentes selon la manière dont il est conçu. Il s’est avéré approprié à la fois comme ignifuge et structurellement, c’est pourquoi plusieurs entreprises travaillent déjà au développement de panneaux isolants et acoustiques certifiés à base de mycélium.

Avec l’aimable autorisation de Blast Studio

Studio de souffle à Londres a montré qu’il peut prendre n’importe quelle forme, faire pousser des champignons et potentiellement favoriser d’autres types de vie. Le studio collecte les tasses de café usagées et les utilise comme biomatériau imprimable en 3D. Ils lui inoculent ensuite du mycélium et l’impriment en 3D pour lui donner des formes, permettant ainsi à l’organisme de se développer. La forme des rides dans les colonnes est développée pour leur fournir une capacité structurelle et suffisamment d’ombre et d’humidité pour soutenir la croissance du mycélium. Le mycélium inoculé sur la structure étant vivant, la colonne peut faire pousser des champignons. Le matériau est ensuite séché pour créer un élément porteur. L’un de leurs futurs projets consiste à concevoir un pavillon extérieur utilisant la même technologie pour créer des formes complexes pouvant également favoriser d’autres formes de vie.

Brise-lames vivants / Architecture paysagère SCAPE. Image gracieuseté de SCAPE

“Ébéton” est une technologie concrète conçue pour favoriser la vie marine sur les infrastructures côtières. Il utilise des adjuvants et des moules pour béton chimiquement conçus qui créent des textures de surface complexes pour favoriser la croissance d’organismes comme les huîtres, les coraux et les balanes. La forme, la texture et le mélange de béton d’ingénierie permettent le développement d’écosystèmes autour des infrastructures. En plus de soutenir une vie marine saine, il ajoute également une couche de bioprotection structurelle à l’infrastructure, augmentant ainsi sa stabilité et sa longévité.

Brise-lames vivants / Architecture paysagère SCAPE. Image gracieuseté de SCAPE

Brise-lames vivants / Architecture paysagère SCAPE. Image gracieuseté de SCAPE

« Living Breakwaters » à New York a utilisé cette technologie pour créer une infrastructure de brise-lames à Staten Island. Composé de 2 400 pieds linéaires de brise-lames près du rivage le long de la rive sud de Staten Island, il a été développé pour briser les vagues, réduire l’érosion du rivage et fournir une gamme d’espaces d’habitat pour les huîtres, les poissons à nageoires et d’autres espèces marines. Les huîtres jouent un rôle important dans la conception, car une fois que leur population augmentera au fil du temps, cela conduira à des brise-lames plus denses qui offriront une protection accrue du littoral.

Recherche UVA. Image gracieuseté de E. Baharlou

À l’UVA, les chercheurs développent un moyen d’imprimer en 3D une âme mélangée à des graines pour faire pousser des plantes. Leurs prototypes utilisent de « l’encre du sol », composée de sols et de plantes locales mélangés à de l’eau. Au fil du temps, ces structures poussent et se couvrent de verdure. Cette technologie a le potentiel d’intégrer une architecture avec des biomatériaux et des écosystèmes actifs. Selon UVA, s’il est utilisé comme murs et toits verts, il pourrait également apporter des avantages tels que l’isolation naturelle et la prévention des inondations.

Recherche UVA. Image gracieuseté de E. Baharlou

Briques d’abeilles / Vert&Bleu. Image gracieuseté de Green&Blue

Briques d’abeille sont des briques développées pour accueillir les abeilles solitaires. Ils ont été conçus par Vert bleu, une entreprise qui crée des produits pour intégrer les oiseaux, les chauves-souris et les abeilles dans les bâtiments. Ces blocs remplacent une brique dans le mur et offrent un lieu de nidification aux abeilles solitaires. Selon green&blue, les abeilles nichent depuis des années dans les bâtiments en ruine. Ce produit crée des coins et recoins intentionnels pour que ces espèces trouvent leur habitat. Ce produit tente de répondre à un déclin de la population d’abeilles au Royaume-Uni, créé par des changements dans l’utilisation des terres, qui ont conduit à une perte d’habitat. Bien qu’il y ait eu un débat sur l’efficacité de ces briques par les scientifiques, on espère que ce sera l’occasion d’étudier plus en profondeur ce type d’approche et d’explorer ses risques et ses avantages à long terme.

Briques d’abeilles / Vert&Bleu. Image gracieuseté de Green&Blue

Abandonner une approche de conception centrée sur l’humain ne sera peut-être jamais possible en raison de nos préjugés inhérents. Pourtant, il est essentiel de désapprendre notre façon de penser hiérarchique à l’égard du monde qui nous entoure et des autres espèces, une façon de penser qui n’a fait que s’avérer efficace. catastrophique. Reconnaître la place de l’humanité au sein d’un réseau plus vaste d’organismes vivants est essentiel pour construire une architecture plus résiliente.