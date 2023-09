Conception Harbour, qui doit des centaines de milliers de dollars en impôts impayés, ne peut pas ramasser les déchets

Conception Harbour, à environ 70 kilomètres à l’ouest de St. John’s, a eu de la difficulté à percevoir la capitation au cours des dernières années. (Photographie de Michael Winsor)

Le maire de Conception Harbour affirme que la ville rurale de Terre-Neuve doit des centaines de milliers de dollars en impôts et subventions municipales impayés et que jusqu’à ce que la situation soit résolue, des services comme la collecte des ordures et l’éclairage public en souffriront.

Le 28 août, la ville a annoncé dans une publication sur Facebook que la collecte des ordures serait retardée.

Dans un autre article trois jours plus tard, suite aux questions des résidents sur les raisons pour lesquelles les déchets n’étaient pas ramassés, le maire Craig Williams a souligné les problèmes financiers de la ville.

Le conseil municipal ne sait pas qui doit des impôts ni combien il doit, a-t-il écrit, et en vertu de la législation provinciale sur la protection de la vie privée, a-t-il écrit, le conseil n’a pas accès à ces informations.

« Nous sommes en train d’embaucher un greffier municipal temporaire », a écrit Williams, qui a refusé une demande d’entrevue de CBC News.

En plus de la perte de recettes fiscales, indique la publication Facebook de Williams, la ville de la péninsule d’Avalon à Terre-Neuve — avec une population de 624 habitants au recensement de 2021 — n’a pas reçu ses subventions de fonctionnement du ministère provincial des Affaires municipales.

« Pour que le conseil obtienne nos subventions de fonctionnement municipales, nous devons soumettre des états financiers vérifiés », a-t-il écrit. « Il y a un retard dans nos états financiers 2021 et 2022 en raison de problèmes en cours devant les tribunaux. »

Un examen des finances de la ville a eu lieu et a identifié une lacune importante dans la collecte des impôts. – Ministère des Affaires municipales

Williams n’a pas expliqué quel est le problème juridique ni s’il est lié à l’ancienne directrice municipale et secrétaire Bonnie Lynn Wade, qui fait face à 31 accusations de fraude, de vol et d’abus de confiance.

Des documents judiciaires montrent que les accusations de fraude découlent d’allégations selon lesquelles Wade a utilisé une carte de crédit de la ville à 10 reprises, dépensant un total de 3 600 $.

Wade doit revenir devant le tribunal la semaine prochaine, où elle devrait plaider.

Comptes en souffrance en route vers le tribunal

Le message de Williams indique que le conseil travaille avec le vérificateur de la ville et les affaires municipales pour régler sa situation financière. La ville va également traduire les résidents en retard de paiement de plus de deux ans devant le tribunal des petites créances, a-t-il prévenu.

Entre-temps, il a dressé une liste des dépenses que la ville a du mal à couvrir. La collecte des ordures coûte 8 000 dollars par mois, a-t-il déclaré, et l’éclairage public coûte 4 000 dollars par mois.

« Nous allons réduire l’éclairage d’au moins la moitié », a-t-il écrit. Le déneigement est nécessaire six mois par an, a-t-il ajouté, et le contrat s’élève à 7 500 $ par mois, les matériaux de déglaçage coûtant 1 500 $ de plus par mois.

Selon le message du maire, la taxe électorale impayée due en 2021 s’élevait à 251 393 $, et il a déclaré que la ville s’attend à ce que ce chiffre double en 2022. La taxe électorale de la ville – une taxe fixe prélevée sur chaque résident de plus de 18 ans – est de 425 $ par an. recueilli par le conseil en décembre à partir de 375 $.

Dans une déclaration à CBC News, le ministère des Affaires municipales et provinciales a déclaré qu’il était conscient de la situation et qu’il travaillait avec les autorités municipales pour les aider à résoudre ses problèmes financiers.

« Un examen des finances de la ville a eu lieu et a identifié un écart important dans la collecte des impôts », indique le communiqué.

« Le département est en train de nommer un contrôleur pour travailler avec la ville à la réalisation des actions nécessaires pour remédier à sa situation financière. Il s’agit notamment de l’augmentation des mesures de recouvrement des impôts par la ville et de la réalisation des audits en suspens remontant à 2020. »

L’année dernière, une subvention d’aide spéciale de 30 000 $ a été accordée à la ville pour l’aider à couvrir ses dépenses opérationnelles, indique le communiqué.

La Ville veut que les subventions de fonctionnement municipales soient libérées

Williams a également écrit que la ville a demandé au département de débloquer ce qui, selon lui, lui est dû en subventions de fonctionnement municipales impayées pour payer la collecte des ordures et répondre aux obligations financières de la ville.

Dans un courriel, les Affaires municipales ont indiqué que la ville avait demandé environ 58 000 $.

Dans son message du 31 août, Williams a déclaré que le conseil et son équipe de maintenance travaillaient pour résoudre la situation.

« Nous aurions facilement pu démissionner ou demander aux Affaires municipales de nommer un administrateur, comme nous leur avons demandé de le faire, mais ils comprennent les problèmes que nous rencontrons et nous aident à les corriger. »

Mercredi, Williams a de nouveau publié sur la page Facebook de la ville, affirmant qu’un représentant des Affaires municipales serait au bureau municipal pour travailler avec son vérificateur d’ici la fin de la semaine.

Le ministère a déclaré par courrier électronique qu’il recherchait un contrôleur et prévoyait d’en avoir un bientôt dans la ville.