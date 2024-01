Conception gagnante sélectionnée lors d’un concours très médiatisé pour le nouveau musée des navires vikings de Roskilde | Nouvelles

Salle des navires vikings existante après rénovation. Crédit image : KVANT-1 et Lundgaard & Tranberg Architects

En plus du nouveau bâtiment, le Viking Ship Hall existant doit être conservé et rénové avec « des modifications qui respectent les grandes qualités architectoniques du bâtiment ». Environ 90 % du béton du bâtiment et 80 % de ses briques seront conservés, tandis que toute la façade du bâtiment faisant face à la ville sera reconstruite pour devenir plus ouverte et plus attrayante pour les visiteurs.