Realme prépare un nouveau smartphone et il vient d’apparaître sur TENAA avec des photos et quelques spécifications clés. L’appareil portant le numéro de modèle RMX3121 aura un grand écran avec une encoche en forme de goutte d’eau, une grosse batterie et trois caméras à l’arrière.











Realme RMX3121

Le téléphone, selon certaines rumeurs, s’appeler Realme V13, apportera un écran LCD de 6,52 pouces, et nous connaissons la technologie du panneau car le scanner d’empreintes digitales est sur le côté, agissant également comme un bouton d’alimentation. L’appareil aura une connectivité 5G, une batterie de 5000 mAh et Android 11 prêt à l’emploi, et c’est à peu près tout ce que nous savons sur le matériel.

Les dimensions sont de 163,9 x 75,7 x 8,4 mm et nous pouvons voir que la caméra sera alignée en forme de L. Une caméra principale régulière sera probablement rejointe par au moins un capteur 2MP d’utilisation limitée, mais on ne sait pas encore si le troisième module sera de la variété ultra-large ou encore une autre unité 2 / 5MP.

