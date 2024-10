Conception du terrain pour la scène inspirée du créateur

Introduction

Bonjour! Je m’appelle Baptiste Vercier, je suis un jeune artiste d’environnement et étudiant à Creative Seeds, une petite école d’animation 3D en France. Mon intérêt pour la 3D a commencé lorsque j’étais adolescent. Je faisais du graphisme, et comme j’ai toujours voulu pousser mes créations plus loin, j’ai décidé d’expérimenter la 3D pour compléter mes visuels. Plus je travaillais la 3D, plus cela me passionnait, c’est pourquoi j’ai rapidement abandonné le graphisme pour me consacrer exclusivement à celui-ci.

Avant de démarrer ce projet, j’ai principalement travaillé sur la création d’assets, et c’est chez Creative Seeds que j’ai découvert ma passion pour le design d’environnement. Ma formation m’a apporté des bases solides dans ce domaine, mais j’ai toujours travaillé seul pour approfondir mes connaissances. Je souhaitais créer un environnement à Houdini pour améliorer mes compétences dans des environnements à grande échelle.

Au départ, j’hésitais, sachant que c’est un logiciel assez complexe à maîtriser. Cependant, après quelques mois de travail avec lui, j’ai réalisé que je n’aurais jamais pu terminer ce projet à temps sans lui, et il jouera certainement un rôle clé dans le pipeline de mes futurs projets !