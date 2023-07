Conception de Nothing Phone (2) confirmée, interface Glyph présentée

Nothing Phone (2) est prêt à être lancé le 11 juillet et nous avons maintenant un aperçu officiel de l’arrière de l’appareil dans ses deux couleurs – blanc et gris. Peu de choses ont changé en termes de conception à première vue, mais l’appareil est livré avec une interface Glyph modifiée.







Rien Téléphone (2)

En parlant de l’interface Glyph, MKBHD a partagé un regard exclusif sur le nouveau design arrière du Nothing Phone 2. Le haut et les côtés du dos se courbent maintenant dans le cadre, ce qui est une autre différence par rapport au premier téléphone Nothing.

Le téléphone (2) comporte 11 bandes LED segmentées par rapport aux 5 unités du téléphone Nothing (1). L’interface Glyph mise à jour comprend désormais 33 zones d’éclairage LED contre 12 sur le téléphone (1), ce qui devrait ajouter un niveau de contrôle granulaire sur les LED.

Nothing Phone (2) prend en charge le contrôle du volume à l’arrière à l’aide de l’interface Glyph pour afficher le niveau de volume. La minuterie Glyph fonctionne de manière similaire en représentant le temps restant à l’intérieur de la bande LED à l’arrière. Rien n’a également été ajouté aux notifications essentielles qui attribuent la LED en haut à droite à une application particulière et la LED restera allumée jusqu’à ce que vous effaciez la notification.

Rien ne fonctionnera également avec les développeurs d’applications tiers pour tirer parti de la nouvelle interface Glyph.