Conception de la façade de l’hôtel Wuzhen Vessel / atelierXZ

Zone Zone de ce projet d’architecture Zone:

84124 m²



Année Année d’achèvement de ce projet d’architecture Année:



2023



Architectes principaux :



Zijie Cao



Description textuelle fournie par les architectes. Le Wuzhen Vessel Hotel est situé à côté du Grand Canal Pékin-Hangzhou, niché dans le coin nord-ouest de la zone panoramique de Wuzhen, réputée pour être l’une des dernières habitations au bord de l’eau en Chine. Doté de 493 chambres ainsi que de diverses options de restauration et d’installations de remise en forme, il s’agit du plus grand hôtel de la région. Incarnant le concept d’une barque chinoise amarrée dans un port, le design de l’hôtel allie de manière complexe des motifs chinois traditionnels à des matériaux et technologies modernes.

Diagramme paramétrique 02

La façade de la tour est conçue de manière à reproduire avec brio des scènes chinoises traditionnelles à l’aide d’éléments contemporains. Des persiennes paramétriques en aluminium avec finition en bambou s’enroulent sur la façade du podium, évoquant l’image des vagues ondulantes caressant la coque. Pendant ce temps, des persiennes paramétriques grises ornant la façade de la tour imitent l’ascension de voiles gonflées. Ces éléments jouent non seulement avec la lumière et l’ombre à travers des variations de couleur et de profondeur, mais créent également un effet visuel dynamique.

Diagramme paramétrique 01

L’un des éléments les plus remarquables de l’hôtel est la piscine extérieure à débordement, en porte-à-faux depuis le pont, qui offre aux clients la sensation de nager au milieu des nuages ​​au-dessus du canal et de la ville, brouillant les frontières entre l’eau et le ciel. À la tombée de la nuit, le système d’éclairage panoramique peint un tableau poétique rappelant les feux de pêche et les voiles solitaires projetant leurs ombres.

Exemple de section du mur-rideau de la tour Burj Al Arab

Les murs-rideaux de ce projet sont à la fois divers et complexes. En s’appuyant sur des techniques de conception paramétrées et des détails de fabrication et d’installation innovants, le podium et les tours manifestent la vision de conception originale. La façade typique de la tour comprend un système de murs-rideaux à deux unités, combinant des panneaux de verre intérieurs avec des persiennes extérieures en aluminium à structure alvéolaire, améliorant à la fois l’efficacité de la construction et la précision de la production. De plus, diverses autres formes de murs-rideaux, telles que les murs-rideaux en verre à motif fritté, les murs-rideaux en pierre à structure alvéolaire, les murs-rideaux en panneaux d’aluminium, les toits en zinc et une variété d’auvents, contribuent à la richesse architecturale de l’hôtel.