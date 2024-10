Conception de la cabane dans les arbres du Nanxi Happy Pastoral Wild Hotel / WH studio

© Prisme Image

Description textuelle fournie par les architectes. Les arbres montent à ma fenêtre comme la voix langoureuse de la terre muette. —Oiseaux errants de Tagore.

Le Nanxi Happy Pastoral Wild Hotel Tree House est situé dans le district de Nanxi, dans la ville de Yibin. Pour le concepteur, cette cabane dans les arbres est la version 2.0 du produit cabane dans les arbres, et dont la version 1.0 est la cabane dans les arbres du Hangzhou Xianghu Senbo Resort Hotel, qui a été construit en 2019. Xianghu Treehouse a reçu une réponse enthousiaste sur le marché du tourisme culturel, et le coût de la construction a été récupéré en peu de temps et continue de générer des bénéfices. Il a également attiré l’attention et les reportages des médias nationaux et internationaux et est devenu un lieu de tournage pour les tournages publicitaires et la communication en réseau. En outre, sur le site Web bien connu de My Modern Met, un article a été écrit pour recommander chaleureusement la cabane dans les arbres de Xianghu au monde.

Par la suite, invité par le propriétaire de Yibin Nanxi, le studio WH a entrepris la tâche de conception du nouveau produit de la cabane dans les arbres. Avec le soutien du propriétaire, le designer a réalisé une toute nouvelle exploration de Treehouse 2.0. La version 1.0 met en avant l’intégration avec des éléments naturels, en reprenant l’imagerie originale du « nid » ; La version 2.0 met l’accent sur les états abstraits organiques et suspendus, notamment inspirés de la « structure des feuilles ». Les feuilles des plantes constituent probablement l’apparence biologique la plus répandue sur Terre, couvrant la plus grande surface en tant qu’organismes. D’un point de vue structurel, presque toutes les feuilles (à l’exception du phytoplancton) sont en porte-à-faux, et la contradiction à résoudre est que des porte-à-faux plus grands apportent non seulement une plus grande exposition à la lumière, mais aussi une plus grande vulnérabilité au vent et à la pluie.

Au cours d’un long processus évolutif, ils servent à fournir un soutien structurel à la feuille tout en fournissant des nutriments. Les nervures des feuilles peuvent être classées botaniquement en trois types principaux : fourchues, réticulaires et parallèles. Les nervures parallèles se trouvent principalement dans les feuilles minces, comme les feuilles de bambou ; La veine réticulaire est composée de la veine principale et de la veine secondaire, qui est un type plus courant. La nervure fourchue est une branche fourchue uniforme de la nervure de la feuille après son émergence à la base de la feuille. Parmi elles, les nervures fourchues sont d’un type ancien, rare dans les plantes à graines, et le représentant le plus typique est le Ginkgo biloba.

Du point de vue du designer, les feuilles de ginkgo biloba ont une « élégance classique ». En tant que l’une des espèces d’arbres les plus anciennes, le Ginkgo biloba est connu comme le « fossile vivant du règne végétal », dont la forme a été conservée pendant plus de 100 millions d’années et a survécu à d’innombrables vicissitudes et extinctions massives. Les feuilles du ginkgo biloba sont en forme d’éventail, avec une structure veineuse simple et claire et des proportions bien proportionnées, atteignant un équilibre parfait entre la réception du soleil et la résistance au vent fort et à la pluie. L’unité de base de Nanxi Tree House est calquée sur le ginkgo biloba et sa forme structurelle ressemble à une veine fourchue, uniformément dispersée vers l’extérieur à partir de la veine racine, supportant un plan en forme d’éventail. De la même manière que le haut et le bas des feuilles sont décalés pour permettre une réception maximale de la lumière, les cabanes dans les arbres sont disposées en chambres d’hôtes décalées à différentes hauteurs, faisant largement face au paysage principal mais sous des angles différents.

La structure et l’espace de chaque unité sont indépendants les uns des autres, ce qui non seulement présente un état naturel et organique, mais évite également les interférences causées par le moindre battement de la grande structure en acier en porte-à-faux. Tout comme le tronc d’un arbre est enraciné dans la terre et que les branches et les feuilles s’étendent vers le ciel, la cabane dans son ensemble est encadrée par trois colonnes et poutres principales en acier, formant une structure triangulaire stable qui supporte la majeure partie de la charge. de l’ensemble du bâtiment. Un groupe de colonnes structurelles veinées de feuilles joue un rôle important dans le support du plancher en porte-à-faux, de sa base en forme d’éventail et de la pente en forme d’éventail du toit, ainsi que des petites colonnes en acier (y compris les cadres de fenêtres) entre les deux. former une unité structurelle suspendue. Le plan d’étage en forme d’éventail des chambres d’hôtes s’adapte parfaitement aux besoins de vue de la cabane dans les arbres, et la composition de l’espace intérieur est simple et propre. La section intérieure se prête à un sentiment d’intimité et à l’échelle de l’espace de la salle de bain. Un mur droit séparé sépare l’espace d’entrée de l’espace de vie et forme un flux circulaire, tandis que le balcon incurvé à l’extérieur, d’environ 12 mètres de long, offre une vue dégagée.

Le feuillage est léger et résistant, avec de fines colonnes incurvées et des porte-à-faux à grande échelle créant une sensation de flottement facile. Bien que le bâtiment lui-même n’utilise pas directement d’éléments d’arbres spécifiques, il confère néanmoins aux occupants une atmosphère naturelle de « perchage sur les branches et flottant dans le ciel ». Chacun des trois bâtiments contient six chambres à différentes altitudes, le niveau le plus élevé étant de 14,4 m. Le service d’examen des dessins de construction a exigé que chaque cabane dans les arbres soit équipée de deux escaliers d’évacuation, ce qui a posé de grands défis en termes de forme et de traitement spatial. Dans le schéma final, deux escaliers sont situés à l’intérieur et à l’extérieur du cadre principal, offrant deux voies d’escalade différentes, une cachée et une visible.

Les terrasses extérieures de chaque étage sont de formes différentes, offrant un espace de communication extérieure et d’activités parent-enfant pour les chambres d’hôtes. Les anciens disaient : « Je veux rentrer par le vent, mais j’ai peur de la solitude dans les palais célestes ». Les palais célestes peuvent être trop hauts et trop froids, et l’expérience d’une cabane dans les arbres, qui est naturelle, ni un groupe ni un endroit solitaire ne peut être plus agréable. On peut regarder par la balustrade, écouter le chant des oiseaux et la brise qui passe dans nos oreilles ; Ou les amis peuvent boire dans la nature et les voisins sont en harmonie. Dans une rêverie agréable, ils peuvent avoir un aperçu du royaume libre de « vivre avec le ciel et la terre et ne faire qu’un avec toutes choses ».