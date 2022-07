Concentrez-vous sur PV Sindhu mais doublez la clé pour que l’Inde conserve l’or en équipe mixte

Les navetteurs vedettes, dont PV Sindhu, poursuivront les médailles d’or individuelles, mais les doubles seraient également sous les projecteurs alors que l’Inde vise à conserver le titre par équipe mixte et à poursuivre sa course régulière aux Jeux du Commonwealth.

Depuis que Dinesh Khanna a remporté la première médaille de badminton de l’Inde – une médaille de bronze lors de l’événement quadriennal en 1966 – le pays a accumulé 25 médailles, dont sept médailles d’or, grâce à la brillance individuelle.

Lors de la dernière édition à Gold Coast, les joueurs indiens étaient en feu, remportant un nombre sans précédent de six médailles, dont deux d’or.

A LIRE AUSSI | Affaire inachevée : Lakshya Sen prête à éblouir à nouveau à Birmingham

Dans l’épreuve individuelle, le métal jaune convoité sera à nouveau une cible non seulement pour le double médaillé olympique Sindhu, mais aussi pour les médaillés d’argent et de bronze des championnats du monde, respectivement Kidambi Srikanth et Lakshya Sen.

Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy voudront également changer la couleur de l’argent qu’ils ont remporté lors de leurs débuts au CWG en 2018.

Cependant, plus que les médailles individuelles, l’accent sera mis cette fois sur la performance de l’Inde dans l’épreuve par équipes mixtes.

A Gold Coast, une jeune équipe indienne avait réussi à couper l’herbe sous le pied des puissants malais pour devenir champion pour la première fois.

Dans l’ensemble, l’Inde se classe toujours troisième dans la liste des médaillés avec l’Angleterre (8 fois vainqueur) et la Malaisie (5 fois championne) prenant les deux premières places avec 109 et 64 médailles jusqu’à présent.

L’Inde a donc un long chemin à parcourir pour devenir une force dominante, mais elle aimerait prouver que 2018 n’a pas été un coup de chance en ouvrant sa campagne dans le groupe 1, composé des vairons Australie, Sri Lanka et Pakistan.

Alors que l’entrée en huitième de finale ne sera qu’une formalité, le vrai test ne commencera qu’à partir des quarts de finale.

Avec le format comprenant deux simples et trois doubles, Sindhu, Sen et Srikanth devraient rapporter deux points à l’Inde, mais cela dépendra des joueurs de double, en particulier du duo masculin numéro 8 mondial Chirag et Satwik.

A LIRE AUSSI | Lakshya Sen dit que les premiers matchs au CWG seront importants pour retrouver le rythme

Alors que la paire Chirag-Satwik entre dans le tournoi après avoir joué un rôle central dans la victoire épique de la Coupe Thomas en Inde, les paires féminines et mixtes sont de nouvelles combinaisons et n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu.

Gayatri Gopichand et Tressa Jolly se sont qualifiées après avoir remporté les sélections en avril. Mais le duo a sauté la plupart des épreuves asiatiques après les essais, Gayatri soignant une blessure. À leur retour au Malaysia Masters, le duo a été envoyé dans des matchs consécutifs par le numéro 11 mondial Tan Pearly et Thinaah Muralitharan.

Le duo malais se dressera une fois de plus sur leur chemin pendant le tournoi de près de deux semaines.

Ashwini Ponnappa, qui participera à son quatrième CWG, a été l’une des raisons pour lesquelles l’Inde a remporté la médaille d’or par équipe mixte alors qu’elle et Satwik avaient réussi un point crucial en finale.

Mais cette fois, le joueur de 32 ans de Coorg a formé un duo de double mixte avec B Sumeeth Reddy. Le duo possède beaucoup d’expérience, mais leur couple est nouveau et ce sera une tâche difficile d’apprivoiser le numéro un mondial. 8 Chan Peng Soon et Goh Liu Ying.

Sur le papier, Chirag et Satwik ont ​​de meilleures chances de battre le numéro 6 mondial Aaron Chia et Soh Wooi Yik même s’ils ont perdu contre la paire malaisienne aux Championnats d’Asie de badminton. De plus, Satwik, le joueur de 21 ans d’Amalapuram, s’était étiré un muscle à l’Open de Malaisie et il faut voir comment il s’acquitte de son travail.

Dans les épreuves individuelles, une médaille d’or a échappé à Sindhu, qui est revenu avec une médaille de bronze et une d’argent lors des dernières éditions. Cependant, elle commencera comme favorite pour le titre cette fois avec une certaine concurrence venant du numéro un mondial du Canada. 13 et championne 2014 Michelle Li, numéro 1 mondiale écossaise. 18 Kristy Gilmour et la numéro 1 mondiale de Singapour. 19 Yeo Jia Min.

Dans le simple messieurs, Lakshya et Srikanth, qui ont façonné la victoire épique de l’Inde en Coupe Thomas, deviendront des adversaires alors qu’ils poursuivront le titre. Les deux arrivent à l’événement après s’être remis de quelques soucis mineurs. Alors que Sen avait un petit problème à l’épaule en Indonésie, Srikanth était gêné par une douleur aux talons.

Srikanth avait raté le métal jaune en 2018 après avoir été battu par Lee Chong Wei en finale, tandis que pour le finaliste All England Sen, ce sera une occasion en or d’aller jusqu’au bout à l’Arena Birmingham pour ses débuts.

Le duo devra faire face à une résistance féroce du champion du monde Loh Kean Yew et du Malaisien Ng Tze Yong, qui a fait partie de l’équipe après le retrait du numéro 1 mondial. 5 Lee Zii Jia.

Chirag et Satwik ont ​​​​également été en bonne forme avec un titre Super 500 à se vanter à l’Open d’Inde, mais les deux devront affronter les Anglais Ben Lane et Sean Vendy, en plus d’Aaron et Soh en route vers l’or convoité.

Gayatri et Tressa, d’autre part, ont créé un flottement lorsqu’ils ont choqué les médaillés d’argent du monde de l’an dernier, les deuxièmes têtes de série coréennes Lee Sohee et Shing Seungchan en route vers les demi-finales des championnats d’Angleterre. Mais la route vers le podium sera difficile avec la paire anglaise de Chloe Birch et Lauren Smith et la numéro 1 mondiale du Canada. 23 Rachel Honderich et Kristen Tsai également dans la mêlée.

En double mixte, Ashwini et Sumeeth devront mettre en avant leur expérience individuelle dans un tirage au sort qui se vante du numéro un mondial. 10 paire de Tan Kian Meng et Lai Pei Jing de Malaisie, et le numéro un mondial anglais. 11 combinaison de Marcus Ellis et Lauren Smith.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.