ATHÈNES, Grèce – Les élections législatives grecques de dimanche devraient être une répétition générale pour un nouveau tour de scrutin pendant la saison touristique estivale chargée – à moins d’un accord de coalition surprise par des partis d’opposition dissonants.

Les sondages d’opinion indiquent que la Nouvelle Démocratie de centre-droit du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis pourrait récolter environ 35%, quelque 6 points de pourcentage devant le parti Syriza de l’ancien Premier ministre de gauche Alexis Tsipras.

Mais ND n’aurait toujours pas assez pour gouverner seul, et de fortes divisions entre les deux principaux prétendants et les quatre petits partis prévus pour entrer au parlement empêchent pratiquement une coalition fonctionnelle sous ND ou Syriza.

Une deuxième élection le 2 juillet semble probable. Il se tiendrait en vertu d’une nouvelle loi électorale donnant au vainqueur un coup de pouce jusqu’à 50 des 300 sièges du Parlement, ce que le système actuel ne fait pas.

Avec le rebond de l’économie après la crise financière de 2009-2018, les tensions militaires avec la Turquie voisine – qui ont presque débordé en 2020 – en suspens et les avantages atténuant la crise du coût de la vie, aucune question n’a dominé la campagne. Une grande partie du discours s’est concentrée sur les accords de coalition potentiels.

Voici un aperçu des principaux candidats :

PHOTOS : Concentrez-vous sur le marchandage de la coalition alors que les élections grecques semblent peu susceptibles de livrer un vainqueur fort

KYRIAKOS MITSOTAKIS

Ancien cadre bancaire, le diplômé de Harvard, âgé de 55 ans, est né dans une dynastie politique qui a produit un ancien Premier ministre, un ancien ministre des Affaires étrangères et l’actuel maire d’Athènes. Mitsotakis dirige la Nouvelle Démocratie – le pôle de centre-droit de la Grèce depuis un demi-siècle – depuis 2016, la rapprochant du centre politique avec un programme pro-réforme et pro-entreprises.

Élu Premier ministre en 2019, il a été crédité de la gestion réussie par la Grèce de la pandémie et de deux crises avec la Turquie voisine, tout en supervisant une croissance élevée et la création d’emplois. Mais un scandale d’écoutes téléphoniques et une catastrophe ferroviaire ont endommagé ses cotes d’écoute. Néanmoins, Mitsotakis s’est opposé à tout accord de coalition post-électoral, affirmant que la Grèce avait besoin d’un gouvernement fort pour assurer la stabilité et un retour à la qualité d’investissement pour ses obligations – mettant fin au dernier rappel saillant de la crise financière de 2009-2018. Aller à une deuxième élection lui conviendrait en raison du bonus de siège, bien qu’il ait suggéré qu’une troisième élection pourrait être envisagée, si nécessaire.

ALEXIS TSIPRAS

Diplômé en génie civil de 48 ans, Tsipras a transformé l’ancien vairon Syriza en groupe dominant de centre-gauche en Grèce. Il est devenu Premier ministre au milieu de la crise financière en 2015 – dans une coalition surprise avec un parti populiste de droite – promettant de mettre fin à de profondes coupes dans les dépenses. Au lieu de cela, il a supervisé un nouvel accord de sauvetage douloureux. Son deuxième mandat, de 2015 à 2019, a vu un rapprochement avec les prêteurs de sauvetage et un accord historique pour normaliser les relations avec la Macédoine du Nord voisine. Il s’engage à annuler certaines réformes précédentes, à étendre l’aide sociale et à légaliser le mariage homosexuel.

Derrière ND dans les sondages, Tsipras pourrait considérer le vote de dimanche comme sa meilleure chance de former une coalition gouvernementale avec au moins deux autres partis d’opposition. En effet, le nouveau système électoral de juillet, avec la prime du vainqueur, laisserait le deuxième dans une position plus faible. Ses larges appels à une alliance « progressiste » ont jusqu’à présent été repoussés.

NIKOS ANDROULAKIS

Androulakis, 44 ans, dirige les restes du parti socialiste Pasok, autrefois dominant en Grèce, qui a été remplacé par Syriza pendant la crise financière. Sondage à environ 10%, Pasok serait vital dans tout accord de coalition. La mauvaise relation d’Androulakis avec Mitsotakis – qu’il accuse d’avoir dissimulé le scandale des écoutes téléphoniques qui visait Androulakis lui-même, entre autres – rend un accord avec ND peu probable. Mais il est également en mauvais termes avec Tsipras, l’accusant d’essayer de débaucher les électeurs du Pasok.

DIMITRIS KOUTSOUMBAS

L’homme de 67 ans dirige le Parti communiste grec, ou KKE, une enclave aux racines staliniennes dans la politique grecque dont le soutien de base s’est élevé à 4,5-5,5 % au cours de la dernière décennie. Koutsoumbas n’a montré aucune inclination à former une alliance avec Syriza, d’origine communiste, ou même à l’aider à former un gouvernement minoritaire.

YANIS VAROUFAKIS

Le flamboyant ministre des Finances de Tsipras lors de l’impasse de 2015 avec les créanciers du plan de sauvetage de la Grèce, Varoufakis a démissionné après que Tsipras ait soutenu un nouvel accord de sauvetage – ignorant un référendum au cours duquel la plupart des Grecs ont voté pour le rejeter. Varoufakis, 62 ans, a fondé son parti de gauche Front européen de désobéissance réaliste (MeRA25) en 2018 et est entré au parlement un an plus tard. Sondant juste au-dessus du seuil d’entrée parlementaire de 3%, il est un partenaire potentiel de la coalition pour Syriza malgré la rupture de 2015 – bien que ses appels renouvelés à une confrontation avec les prêteurs de sauvetage pourraient s’avérer trop riches pour Tsipras.

KYRIAKOS VELOPOULOS

Velopoulos, 57 ans, dirige la droite Elliniki Lysi (Solution grecque) qui a élu 10 législateurs en 2019 et semble sur le point de réintégrer le Parlement. Son parti préconise d’arrêter les demandeurs d’asile à la frontière et de les renvoyer de force en Turquie, tout en déversant ceux qui glissent le filet dans des centres d’accueil sur des îlots inhabités.