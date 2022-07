“Concentré sur le CWG et la médaille des championnats du monde, mais mon objectif ultime est les Jeux Olympiques de Paris” : PV Sindhu

La double médaillée olympique PV Sindhu espère que les Jeux du Commonwealth serviront de rampe de lancement parfaite pour sa quête pour regagner la couronne du championnat du monde le mois prochain.

Sindhu, qui a remporté une médaille d’argent et une de bronze lors des deux dernières éditions, vise une médaille d’or insaisissable aux Jeux en cours et par la suite, son objectif immédiat sera les Championnats du monde de Tokyo du 22 au 28 août.

“L’objectif ultime est les Jeux olympiques de Paris en 2024. Mais l’accent est actuellement mis sur la victoire d’une médaille CWG, puis sur les championnats du monde”, a déclaré Sindhu à PTI lors d’une interaction.

« Gagner aux Jeux du Commonwealth est une grande réussite, cela se produit tous les quatre ans. Et représenter notre pays au plus grand donne certainement beaucoup de fierté. En espérant l’or cette fois.

Sindhu, qui a récemment remporté l’Open de Singapour, n’a pas été en mesure de franchir l’obstacle Tai Tzu Ying lors des événements récents.

La dernière fois qu’elle a gagné contre la numéro 2 mondiale de Chinese Taipei, c’était il y a longtemps aux Championnats du monde 2019 lors de sa course de rêve pour remporter le titre.

Depuis lors, l’as indienne a subi une série de sept défaites, dont une défaite en quart de finale aux Championnats du monde de l’an dernier, pour mener sa carrière face à face à 7-17.

Elle a également lutté contre certaines joueuses gauchères comme l’Espagnole Carolina Marin ou la Coréenne An Se Young.

«Ce n’est rien comme si je ne pouvais pas les casser. C’est très important que chaque match compte. Cela dépend simplement de ce jour particulier », a déclaré Sindhu en désaccord lorsqu’on lui a demandé si elle avait des défauts techniques.

« Chaque joueur a un style de jeu différent, un stroke play différent. Vous devez élaborer une stratégie en conséquence car, comme je l’ai mentionné, cela dépend simplement de ce jour particulier. Il y a eu beaucoup de matches où les têtes de série perdent au premier tour, donc cela dépend aussi des conditions du terrain », a ajouté l’as du badminton.

Sindhu, qui s’entraîne avec le Coréen Park Tae Sang, a été une star remarquable pour l’Inde au cours de la dernière décennie et elle a déclaré que se concentrer sur l’apprentissage était la clé de son succès.

« Même pour moi, j’ai besoin de beaucoup d’entraînement. Je dois aussi me concentrer sur mes coups chaque jour. Je ne peux pas penser que j’ai gagné une médaille et que j’ai bien fait. Ce n’est pas grave, c’est du passé. Il y a plus à apprendre. Chaque jour, il y a un processus d’apprentissage pour tout le monde », a déclaré le double médaillé olympique.

La joueuse de 27 ans d’Hyderabad a remporté jusqu’à cinq médailles aux championnats du monde, une médaille d’argent et une de bronze aux Jeux asiatiques, deux médailles de bronze aux Championnats d’Asie pour accompagner ses médailles d’argent et de bronze aux Jeux olympiques de Rio et de Tokyo. Elle a également remporté la finale du BWF World Tour en 2018.

Sindhu a déclaré que se concentrer sur la forme physique était le mantra de sa course sans blessure au badminton international.

« Il est très important de rester en bonne forme physique, je dirais, en tant qu’athlète, c’est pour cela que nous nous entraînons et nous devons ne pas nous blesser. Il est très important de prendre soin de notre corps, pas seulement sur le court mais aussi en dehors du court. En ce qui concerne l’entraînement, il est important de rester en forme car ce sont des tournois consécutifs », a-t-elle déclaré.

« Il est important que vous vous assuriez que votre corps est à 100 %. Si vous n’êtes pas à la hauteur, vous ne pourrez pas jouer un tournoi et un match. Tout athlète voudrait être sans blessure », a conclu Sindhu.

