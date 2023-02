Concentré sur 2024, Biden voit une opportunité dans la Floride détenue par le GOP

TAMPA, Floride (AP) – En vue de la campagne de 2024, le président Joe Biden s’est aventuré jeudi en Floride, un État défini par sa population croissante de retraités et son statut de siège non officiel du Parti républicain moderne.

Le président voit une chance d’utiliser la sécurité sociale et l’assurance-maladie pour creuser un fossé entre les législateurs du GOP et leur base d’électeurs plus âgés qui comptent sur ces programmes gouvernementaux pour le revenu et l’assurance maladie. Biden tente de jeter les bases d’une annonce de campagne de réélection prévue ce printemps.

Les assistants de la Maison Blanche ont utilisé les votes et les paroles des législateurs républicains pour faire valoir que les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie sont menacées, tandis que les dirigeants du GOP disent que leurs déclarations sont mal interprétées.

“Il va appeler ces républicains de la Chambre et les républicains du Sénat qui n’ont cessé de dire au fil des ans, et en particulier ces derniers mois, qu’ils veulent supprimer ces deux avantages clés”, a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes sur Air. Force Un.

Après avoir prononcé son discours sur l’état de l’Union mardi, Biden s’est rendu mercredi dans le Wisconsin, un autre champ de bataille politique, où il a déclaré qu’il bloquerait toute tentative de réduire les prestations de sécurité sociale et d’assurance-maladie.

“Vous avez tous versé au système chaque chèque de paie que vous avez reçu depuis que vous avez commencé à travailler”, a déclaré Biden. « Ces avantages vous appartiennent, le travailleur américain. Tu l’as mérité. Et je ne permettrai à personne de les couper. Pas aujourd’hui, pas demain, jamais, point final.

Les principaux législateurs républicains insistent sur le fait que les réductions des dépenses de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie ne sont pas envisagées en ce qui concerne la conclusion d’un accord visant à augmenter le pouvoir d’emprunt légal du gouvernement. Mais suffisamment de républicains éminents ont abordé le sujet pour que Biden y voit une opportunité politique.

Lors du discours sur l’état de l’Union, les législateurs du GOP se sont moqués lorsque Biden a fait référence à une proposition du sénateur Rick Scott, R-Fla., D’exiger que les programmes soient réautorisés tous les cinq ans. Le président a saisi le moment impromptu, exhortant les républicains et les démocrates à s’engager à éviter les coupes dans les programmes d’assurance-maladie et de revenu.

“Défendons les personnes âgées”, a déclaré Biden alors que la plupart des personnes présentes dans la chambre se levaient pour applaudir, sachant les dangers d’être du mauvais côté d’un électorat vieillissant qui apprécie ces programmes.

Pour faire valoir leur point de vue, les aides de la Maison Blanche ont distribué des documents à Tampa résumant le plan de Scott, soulignant la phrase où le sénateur a écrit : « Toutes les lois fédérales expirent dans 5 ans. Si une loi vaut la peine d’être respectée, le Congrès peut la voter à nouveau.

Scott a déclaré que ses idées politiques avaient été déformées par le président et qu’il ne voulait que les programmes soient renouvelés par le Congrès tous les cinq ans, ce qui, selon lui, est différent des réductions de dépenses de la sécurité sociale ou de l’assurance-maladie. “Ils mentent à ce sujet”, a déclaré Scott dans une déclaration écrite sur la façon dont les responsables de l’administration ont décrit son plan.

“Je ne suis pas pour couper la sécurité sociale et l’assurance-maladie”, a déclaré Scott dans une interview à CNN quelques heures avant le voyage de Biden. “Nous devons préserver ces avantages.”

C’est un moment délicat pour la sécurité sociale et l’assurance-maladie, des programmes qui, selon les économistes, conduiront la dette nationale à des niveaux sans précédent au cours des prochaines décennies. Le fonds fiduciaire de la sécurité sociale ne sera pas en mesure de verser l’intégralité des prestations à partir de 2035, ce qui a incité certains législateurs républicains à dire que des changements devront être apportés pour maintenir les paiements.

Mais tout changement proposé peut apparaître comme de la kryptonite pour les électeurs, qui souhaitent que leurs avantages soient préservés plutôt que supprimés. C’est particulièrement vrai dans la Floride tenue par les républicains, où les chiffres du recensement montrent que près d’un tiers des adultes ont plus de 62 ans.

Malgré sa réputation de longue date en tant que premier État swing du pays, la Floride a évolué vers le GOP ces dernières années avant de basculer brusquement vers la droite l’automne dernier. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a été réélu par un pourcentage stupéfiant de 19 points de pourcentage en novembre, portant même le bastion démocrate de longue date du comté de Miami-Dade.

D’ici cet été, la Floride devrait être le théâtre d’au moins deux campagnes présidentielles de haut niveau. L’ancien président Donald Trump a lancé son offre pour 2024 il y a près de trois mois depuis son domaine de Palm Beach, et DeSantis devrait le rejoindre dans les mois à venir. Scott, considéré comme le membre le plus riche du Sénat, a également des aspirations présidentielles.

Les républicains ont également afflué vers l’État ces dernières années, le décrivant comme «l’État libre de Floride» en clin d’œil à la résistance féroce de DeSantis aux mandats liés à la pandémie et aux politiques «réveillées» sur la race et le sexe.

Lors d’une conférence de presse mercredi, DeSantis a parlé de l’économie de la Floride et s’est penché sur les divisions culturelles tout en étant flanqué d’une rangée de cuisinières à gaz. Les responsables fédéraux ont récemment soulevé des problèmes de santé concernant les appareils populaires.

“Ils essaient de vous enlever votre cuisinière à gaz”, a déclaré DeSantis. “Cela montre qu’ils viennent pour n’importe quelle petite chose dans votre vie.”

Plusieurs responsables de l’administration ont déclaré qu’ils n’interdisaient pas les cuisinières à gaz, l’attachée de presse de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre ayant déclaré le mois dernier : “Le président ne soutient pas l’interdiction des cuisinières à gaz”.

Boak a rapporté de Washington et Peoples de New York. La rédactrice d’Associated Press, Fatima Hussein, a contribué à ce rapport.

Seung Min Kim, Josh Boak et Steve Peoples, Associated Press