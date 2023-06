CONCACAF Nations League 2023 : les États-Unis battent le Canada en finale avec des buts de Folarin Balogun et Chris Richards

Après avoir marqué son premier but pour les États-Unis et remporté sa première médaille, Folarin Balogun s’est tourné vers un avenir qui comprend une Coupe du monde 2026 co-organisée par l’Amérique.

« Je ne suis ici que depuis peu de temps, mais j’ai déjà le sentiment d’en faire partie et de faire partie de quelque chose de plus grand », a-t-il déclaré.

Balogun et Chris Richards ont marqué leurs premiers buts internationaux, tous deux grâce à des aides de Gio Reyna, et les États-Unis ont battu le Canada 2-0 dimanche soir pour le deuxième titre consécutif des Américains dans la Ligue des Nations de la CONCACAF.

« C’est un autre pas dans la bonne direction », a déclaré le capitaine américain Christian Pulisic. «Ce sera juste à propos de ces matchs à élimination directe. Venez ces grands tournois, la Copa América, la Coupe du monde, il est temps de devenir dur. Nous devons intensifier et marquer les buts quand cela compte et les garder hors de notre objectif.

Richards a marqué à la 12e minute sur un corner de Reyna, faisant rebondir une tête de 7 mètres à gauche du gardien Milan Borjan pour son premier but en 10 apparitions internationales.

Balogun, qui a fait ses débuts lors de la victoire 3-0 contre le Mexique jeudi après avoir choisi d’affronter les États-Unis contre l’Angleterre, a doublé l’avance à la 34e lorsqu’il a pris une passe de Reyna et a retenu Scott Kennedy avec son bras droit pour dépasser Borjan.

« Nous regardons au-delà de la Coupe du monde 2026, et nous devons jouer dans des matchs à élimination directe de haute intensité », a déclaré l’entraîneur par intérim BJ Callaghan. « C’est quelque chose que nous avons appris de la Coupe du monde. »

Callaghan a pris le relais le 30 mai et dirigera également l’équipe dans la Gold Cup de la CONCACAF à partir du week-end prochain. Gregg Berhalter, ramené comme entraîneur vendredi 5 mois et demi après l’expiration de son contrat, ne reviendra pas sur la touche avant les expositions de septembre.

Devant une foule de seulement 35 000 personnes au stade Allegiant, les États-Unis ont prolongé leur séquence sans défaite à domicile contre le Canada à 22 matchs depuis 1957. Le Canada est resté sans titre depuis la Gold Cup 2000.

Reyna a déclenché les deux buts d’un rôle de milieu de terrain central plutôt que de l’aile sur laquelle Berhalter l’a utilisé, puis est parti à la mi-temps avec une blessure au mollet et a été remplacé par Luca de a Torre. Le manque d’agitation de Reyna à l’entraînement à la Coupe du monde et la réaction de colère de sa famille ont créé la controverse qui a conduit au départ de Berhalter en janvier.

« Cela montre sa qualité sur le terrain, sa sécurité du ballon, sa capacité à affronter deux ou trois joueurs et à connecter des passes », a déclaré Callaghan. « Nous avons mis Gio au défi de faire plus de travail sur le ballon du côté défensif, et il est absolument à la hauteur de l’occasion. »

Avant le but de Richards, les Américains n’avaient pas marqué sur corner depuis le but de Jordan Morris au Salvador le 14 juin dernier.

« Je sais que je n’ai pas beaucoup joué cette année, mais je sais ce que je peux apporter », a déclaré Richards, qui n’a eu que quatre titularisations en Premier League et neuf apparitions pour Crystal Palace.

Callaghan a effectué trois changements à partir de jeudi, insérant le défenseur central Walker Zimmerman pour Miles Robinson et le milieu de terrain Brenden Aaronson et l’arrière droit Joe Scally pour Weston McKennie et Sergiño Dest, tous deux suspendus après avoir reçu des cartons rouges contre El Tri.

L’entraîneur canadien John Herdman a déclaré que Zimmerman de 6 pieds 3 pouces et Richards de 6 pieds 2 pouces étaient difficiles à défendre.

« Nous ne sommes tout simplement pas dans cette zone meurtrière du terrain », a déclaré Herdman. « Nous avons parlé de cet après-coupe du monde. C’est dans les cases où le Canada souffre. Vous n’avez pas le temps de travailler avec les joueurs. Il n’y a pas de temps. Mais nous avons besoin de cette fenêtre de septembre. Nous avons besoin des ressources où nous pouvons réellement mettre en place un camp, où je peux travailler pendant six jours sur les choses qui font la plus grande différence pour aller de l’avant.

