Conant dépasse Wheaton North lors de l’ouverture de la saison – Shaw Local

GLENBROOK – Au début de son match contre Wheaton North lundi au tournoi de Glenbrook North, il y avait une balle lâche sur le sol et personne n’est allé la saisir. L’entraîneur de Conant, Matt Walsh, en a parlé à son équipe.

Cela ne se reproduirait plus pour le reste de la partie.

Wheaton North n’a jamais mené le match, mais il y a eu des moments où les Falcons avaient Conant sur ses talons et sous le choc. Après un Jack Speers à 3 points pour les Falcons, le score a été réduit à un avec environ 2:40 à faire au troisième quart, mais environ une minute plus tard, Bradley Biedke s’est étalé pour un ballon errant.

Les Cougars (1-0) se sont enflammés sur le banc. Tout le monde était debout et Walsh louait Biedke, le seul étudiant en deuxième année de sa liste. Possession suivante, le junior Yusuf Cisse a marqué un lay-up, et sur la possession défensive suivante, ils ont enregistré un tir bloqué. Essentiellement game over après celui-là. Conant a remporté 53-45.

“Toute bonne équipe gagnera de l’énergie en faisant des jeux rapides”, a déclaré Walsh. « Vous savez, nous voulons le faire autant que n’importe qui. C’est difficile à faire.

Avant même que l’on pense que ce match pourrait se résumer à une simple balle lâche, Conant avait le taureau par les cornes, sautant sur une course de 11-0 au premier quart. Vraiment, parfois, peu importe à quel point vous êtes une bonne équipe, c’est une avance difficile à reprendre.

Mais après avoir battu Conant 13-6 au deuxième quart, dont un Speers à 3 points au buzzer du deuxième quart, Wheaton North (0-1) a démontré qu’il allait faire de son mieux.

“Merci à Wheaton North”, a déclaré Walsh. « C’est une bonne équipe, bien entraînée, ils jouent dur. Nous avons pris une bonne avance, et ils ont continué à se battre et à revenir.

Ce fut encore le cas au troisième trimestre. Les Falcons ont réduit l’avance à quatre. Et puis Speers a frappé un autre 3 points pour le réduire à un. Mais après deux scores de Conant et la balle perdue toujours cruciale de Biedke, les Cougars ont laissé Wheaton North dans la poussière.

Walsh n’a exactement aucun senior dans son équipe et était dirigé par son armée de juniors – lundi soir plus précisément par Camdon Lathos, le meilleur buteur et rebondeur des Cougars. Il a terminé avec 13 points et Yusuf Cissé, qui a rythmé l’attaque de l’équipe au meneur, a terminé avec 12.

“Je pensais que Yusuf Cisse était tout simplement incroyable ce soir”, a déclaré Walsh. “Il nous fournit tellement de leadership, il fait tellement de choses bien, [and] Camden Lathos … déborde de potentiel.

Speers a mené tous les marqueurs avec 19 pour Wheaton North.

[ https://urldefense.com/v3/__https://basketball.dailyherald.com/sports/20221121/conant-hustles-past-wheaton-north-in-season-opener/__;!!M4vhdRTxuY8!3lYmEOZ59X1s7azbYeaag7G4Mi9BHOwQ7xi5LUpRelH52FJrkZmIJqXz7hxsKrCxYf2UlA0YkL_5tWzstAI$ ]https://basketball.dailyherald.com/sports/20221121/conant-hustles-past-wheaton-north-in-season-opener/