«Conan» obtient la date finale de juin; O’Brien passe à l’émission hebdomadaire HBO Max

Conan O’Brien, clôturant une carrière de 28 ans dans la télévision de fin de soirée, mettra fin à son émission-débat nocturne sur TBS le 24 juin, WarnerMedia annoncé Lundi.

La finale de « Conan » du mois prochain a été initialement révélée l’automne dernier, avec l’annonce de suivi de lundi promettant une gamme d’invités spéciaux dans les dernières semaines, bien qu’aucun nom n’ait été partagé.

La finale de la série de fin de soirée (du lundi au jeudi, 11 EDT / PDT) durera une heure, soit le double de la durée d’un épisode dans la forme actuelle de l’émission, et « reviendra sur les 11 dernières années de cette itération de La longue carrière de fin de soirée d’O’Brien. »

Les fans ne devraient cependant pas s’inquiéter de la disparition d’O’Brien. Après la fin de « Conan », l’hôte de 58 ans passera de son poste actuel à TBS à une série hebdomadaire de variétés sur HBO Max, dont WarnerMedia a fait une priorité absolue. Ce sera « un départ » de son format de talk-show actuel, dit la société.

L’annonce de novembre a plafonné les spéculations qui avaient envahi depuis 2017, précédant le nouveau service de streaming.

« En 1993, Johnny Carson m’a donné le meilleur conseil de ma carrière: » Dès que possible, accédez à une plateforme de streaming « », a plaisanté O’Brien dans un communiqué l’automne dernier. « Je suis ravi de pouvoir continuer à faire. quoi que ce soit que je fasse sur HBO Max, et j’attends avec impatience un abonnement gratuit. »

O’Brien, un ancien écrivain des «Simpsons» formé à Harvard, a commencé sa carrière de fin de soirée en 1993 avec «Late Night with Conan O’Brien». Mais sa quête de toute une vie pour remplir les chaussures « The Tonight Show » du légendaire Johnny Carson s’est avérée de courte durée, lorsque NBC lui a donné le spectacle, en remplacement de Jay Leno, pour retirer le tapis en janvier 2010. O’Brien est parti et a atterri à TBS, et est l’hôte de fin de soirée le plus ancien.

En 2019, son émission a été réduite à un format d’une demi-heure, un précurseur de sa disparition éventuelle, et en octobre, il a déclaré que son plateau de Los Angeles avait été cambriolé. Sa série de récits de voyage « Conan Without Borders » se poursuivra comme des émissions spéciales occasionnelles sur TBS et HBO Max.

«La marque unique de comédie énergique, relatable et parfois absurde de Conan a charmé le public de fin de soirée pendant près de trois décennies. Nous avons hâte de voir ce que lui et le reste de l’équipe Coco vont imaginer pour ce tout nouveau format de variété chaque semaine », a déclaré Casey Bloys, directeur du contenu de HBO et HBO Max, à propos du prochain projet de Conan.