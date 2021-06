Conan O’Brien termine l’émission de fin de soirée TBS avec l’aide de Jack Black blessé

Jack Black en a pris un pour l’équipe Coco à l’approche de la finale d’une heure jeudi du talk-show de fin de soirée TBS de Conan O’Brien.

La finale de 75 minutes de « Conan », plus de deux fois plus longue que la version habituelle d’une demi-heure de l’émission, comportait également des apparitions hilarantes de Will Ferrell et Homer Simpson. Il a couronné une course de fin de soirée de 28 ans pour O’Brien qui a commencé en 1993 avec « Late Night » de NBC en 1993 et ​​est passé brièvement à « The Tonight » Show de NBC avant de s’installer pour les 11 dernières années sur TBS.

Au cours des deux dernières semaines, « Conan » a accueilli un public de studio après plus d’un an sans fans présents en raison de la pandémie de COVID-19.

Un noir en smoking, le seul invité du studio, est entré sur la scène du théâtre Largo de Los Angeles avec une canne et une botte Velcro. Ce n’était pas une blague : il s’était fait une entorse à la cheville un jour plus tôt en préenregistrant un numéro musical qui était censé entraîner une fausse blessure pour la star de « School of Rock ».

« Le plus drôle, c’est que nous avions une ambulance là-bas » avec des préposés, a déclaré O’Brien au public. « Je crie sur ces deux gars comme, ‘Nous devons l’aider.’ Et ils disaient : ‘Non, nous sommes des acteurs.’ Ils ont dit : « Mais nous avons juste besoin d’un pansement ACE », et j’ai dit : « Eh bien, sortez-en un de l’ambulance ». Et ils ont dit : ‘Non, c’est une fausse ambulance.’ Donc, ces deux gars habillés en chauffeurs d’ambulance avec une ambulance se sont rendus à CVS et ont acheté des bandages ACE. C’est la chose la plus stupide (explétive) que j’ai jamais vue. «

« Ce fut une course très rapide vers CVS, je dois dire », a déclaré Black, qui a passé une IRM jeudi qui a révélé une mauvaise entorse. Il a ajouté: « J’étais tellement déçu parce que je voulais être le meilleur invité de tous les temps pour votre dernier épisode. Et c’est triste. Je suis littéralement le plus nul. »

Alors que Black ne pouvait pas danser, le chanteur de Tenacious D a plus que compensé cela avec une interprétation entraînante de « My Way » intitulée « Cones’ Way », son surnom pour O’Brien et mettant en vedette des paroles centrées sur O’Brien, notamment: « Il est grand/Il est vraiment pâle/Il a les cheveux roux/Comme Howdy Doody/Mais plus, beaucoup plus que ça/Il l’a fait à la manière de Cones. »

Homer Simpson et O’Brien, qui était un écrivain pour « The Simpsons » avant de devenir un animateur de fin de soirée, sont apparus dans un segment d’ouverture animé dans lequel Homer était un représentant des ressources humaines menant un entretien de sortie.

Quand O’Brien a dit qu’il pensait qu’Homer travaillait dans une centrale nucléaire, le personnage de dessin animé a répondu : « Au fil des ans, j’ai eu des centaines d’emplois. À un moment donné, j’étais même conducteur de monorail », a-t-il déclaré, se référant au le célèbre épisode « Simpsons » écrit par O’Brien, « Marge contre le monorail ». « Quelle idée stupide c’était ! »

Ferrell, un invité des derniers épisodes d’O’Brien de « Late Night » et « The Tonight Show », a déclaré qu’il ne pouvait pas manquer le « Conan » de plus près, apparaissant via Zoom depuis Boston où il filme. Cependant, Ferrell a déclaré qu’il trouvait les hommages épuisants, il a donc demandé de pré-enregistrer les adieux pour la future série de Conan, y compris sa prochaine entreprise réelle: une émission de variétés HBO Max.

Ferrell a feint de saluer cette émission lors de sa série abrégée de six épisodes, offrant un peu de réconfort: « Mais vous avez suffisamment emballé (dedans) pour huit épisodes. » Ensuite, l’acteur comique s’est envolé, félicitant Conan pour un talk-show d’Al Jazeera; une émission-débat en vol de Delta Airlines intitulée « Wheels Up ! » ; et une série de concours de téléréalité, « Concours de dégustation d’huîtres à température ambiante de célébrités ».

L’épisode de jeudi était le point culminant d’une série d’invités O’Brien préférés au cours des deux dernières semaines, dont Bill Hader, Seth Rogen et Dana Carvey, ainsi qu’une farce spéciale de Paul Rudd. Andy Richter, l’acolyte sèchement amusant d’O’Brien remontant à « Late Night », était également présent à la fin.

Pour le dernier segment, O’Brien, assis sur un tabouret de la même manière que Johnny Carson l’a fait lors de sa finale de « Tonight Show », a remercié les scénaristes et les producteurs de la série, avec des remerciements spéciaux à Richter, le producteur exécutif de « Saturday Night Live » Lorne Michaels, Lisa Kudrow et la femme d’O’Brien, Liza Powel O’Brien.

De Richter, il a dit : « Quand j’ai trouvé Andy Richter, c’était l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées. Je n’ai jamais dit à Andy : ‘Tu ne peux pas rire. Je dois avoir le rire.’ La règle a toujours été, si vous pensez à la chose la plus drôle, dites-la simplement, et cela nous fera sortir. Et il l’a fait cent mille fois. C’est un homme brillant. Et je l’aime pour toujours », a-t-il déclaré en deux embrassés.

A propos de Michaels, qui a choisi l’ancien scénariste de « SNL » O’Brien pour « Late Night », il a déclaré: « Quand j’ai été choisi pour remplacer David Letterman, les gens ont pensé que c’était une idée folle et stupide. Je n’avais aucune expérience. Je ne devrais vraiment pas « Je n’ai pas eu le travail. Lorne a dit : « Je pense que ce type. » Et NBC a dit : ‘L’écrivain avec les cheveux bizarres ? » Et il m’a dit : ‘Crois-moi, il a quelque chose.’ Et Lorne a mis sa crédibilité en jeu. J’aimerais penser qu’il avait raison. Il a changé ma vie et je lui en serai redevable pour toujours. »

À propos de Kudrow, qu’il a rencontré en faisant de l’improvisation en 1985, il a déclaré: « Je l’ai immédiatement considérée comme l’une des personnes les plus cool et les plus talentueuses que j’aie jamais rencontrées et une personne adorable. Quand j’ai commencé à envisager la possibilité que je puisse obtenir ce travail… Lisa Kudrow avait plus confiance en moi que moi. Elle a dit : « Tu dois le faire. Tu es comme la seule qui peut le faire. » Je pensais qu’elle était folle, mais je ne ferais pas ce travail sans Lisa Kudrow. »

À propos de sa femme, la mère de leurs deux enfants, il a déclaré : « La chose la plus incroyable qui me soit arrivée au cours des 28 années de diverses émissions – nous tournions une télécommande et j’ai vu cette femme qui était directrice de publicité. Vous pouvez voir Je suis tombé amoureux d’elle devant la caméra. (L’épouser) a été la meilleure décision que j’ai jamais prise dans ma vie, y compris tard dans la nuit. C’est ma belle, super intelligente, beaucoup plus intelligente que ma femme, Liza. «

O’Brien a conclu en expliquant comment il a passé sa vie d’adulte à « poursuivre cette étrange intersection fantôme entre intelligent et stupide » qui, une fois atteinte, est « magique ».

« Je suis tellement reconnaissant à tout mon personnel et aux fans qui m’ont rejoint dans cette poursuite folle et apparemment inutile, de faire des choses un peu stupides mais qui ont quelque chose d’intelligent quelque part », a-t-il déclaré, offrant un dernier conseil : » Essayez de faire ce que vous aimez avec les gens que vous aimez. Si vous y parvenez, c’est la définition du paradis sur Terre.

Contribution : Gary Levin, Hannah Yasharoff