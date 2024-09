Conan O’Brien s’est senti dégoûté après que Diddy lui ait révélé les détails des fêtes désormais tristement célèbres

L’arrestation de Sean « Diddy » Combs a pris Hollywood par surprise de la manière la plus dégoûtante qui soit. C’était un rappeur bien connu qui avait suffisamment de pouvoir et d’influence pour changer la vie de millions de personnes. Cependant, selon les rapports et les motifs de son arrestation, il en a fait un usage malveillant.

P. Diddy dans le clip de « Puff Daddy » | Crédits : YouTube

Beaucoup pourraient dire que cette partie de lui-même était complètement cachée au monde et que c’est la raison pour laquelle il a fallu autant de temps pour que ses actions soient révélées au grand jour. Cependant, il existe suffisamment de preuves enregistrées de son comportement effrayant qui a mis le public mal à l’aise pendant des années.

L’exemple parfait en serait une interview de 2002, où Conan O’Brien était réellement dégoûté par les descriptions de Combs du genre de fêtes qu’il organise.

Coffret de fête parfait de P. Diddy

Dans une interview de 2002 avec Conan O’Brien (via Conan gonflable), P. Diddy a été interrogé sur sa formule parfaite pour organiser une bonne fête et l’humoriste a eu l’impression de tomber à plat lorsqu’il a organisé la sienne. Le rappeur commence par décrire la meilleure façon d’animer une fête et de s’assurer que l’on s’amuse.

Conan O’Brien s’exprimant au Comic-Con International 2016 de San Diego I Image de Gage Skidmore, sous licence CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Il a commencé par expliquer qu’il fallait qu’il y ait beaucoup de « belles femmes » présentes. Il fallait aussi de l’alcool, en insistant sur le fait qu’il fallait des boissons alcoolisées de toutes sortes, ainsi que de l’eau pour la soif. C’est après cela que l’entretien a pris une tournure étrange.

Les belles femmes, bien sûr… Bon, d’accord, il nous faut de l’alcool. De l’alcool… Il te faut de l’eau. Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais beaucoup de femmes boivent de l’eau en soirée, donc si tu n’as pas ce dont elles ont besoin, elles vont partir. Il faut les garder là. Il faut des verrous sur les portes. C’est un peu pervers. Il faut beaucoup de chaleur. Il ne faut pas de climatisation. La chaleur affecte l’alcool. Vous savez, tout le monde se sent un peu plus à l’aise et détendu. Cela fait un peu transpirer. P. Diddy | Image de Shamsuddin Muhammad, sous licence CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Combs a mentionné qu’il fallait mettre des verrous sur les portes ; juste après, il a mentionné qu’il s’assurait que ses invités soient hydratés pour qu’ils ne partent pas. Par la suite, il a également mentionné que la climatisation devait être basse car la chaleur apporte une « bonne transpiration », ce qui peut conduire à une bonne fête selon le rappeur.

Conan O’Brien n’a pas été impressionné

Au milieu des descriptions de P. Diddy, Conan O’Brien n’arrêtait pas d’intervenir, ici et là, faisant son travail de grand comédien qu’il est. Cependant, lorsque ses descriptions de fêtes prenaient une tournure différente, l’animateur ne semblait pas pouvoir retenir ses plaisanteries et s’exprimait ouvertement sur ce qu’il ressentait.

Hé, ça a l’air un peu dangereux maintenant.

Conan O’Brien | TBS

Lorsque Combs a mentionné que les portes devaient être verrouillées, O’Brien a souligné que la situation semblait désormais assez dangereuse. À cela, le rappeur a répondu que c’était « un peu pervers ». Lorsque Combs a fini de décrire sa formule pour organiser la fête parfaite, le comédien est intervenu et a mentionné que toute la situation semblait assez dégoûtante.

Cela semble tout simplement dégoûtant. Qu’est-ce que tu fais ?

P. Diddy a été arrêté pour trafic sexuel et abus sexuels. Il a également été accusé de violences physiques. Selon l’acte d’accusation, plusieurs témoins ont assisté à certains de ces actes et le comportement était « largement connu ». Il a également été filmé en train de traîner et de maltraiter la chanteuse Cassie Ventura.