Conagra Brands ressent les engelures du premier trimestre

CHICAGO — Conagra Brands, Inc. ressent la brûlure dans l’allée des congélateurs, où certains acheteurs se sont retirés en faveur de produits d’épicerie moins chers au cours du dernier trimestre, a déclaré Sean M. Connolly, président et chef de la direction. Il a décrit une « dynamique à court terme » dans laquelle « les acheteurs se sont tournés vers une préparation alimentaire plus pratique pour en avoir pour leur argent », plutôt que de faire des folies avec des repas préparés en portions individuelles.

« Les repas surgelés ont été l’une des catégories de consommation qui connaît la croissance la plus rapide au cours des 40 dernières années », a déclaré M. Connolly lors d’une conférence téléphonique sur les résultats le 5 octobre. «Cette expansion a été alimentée par la demande soutenue à long terme des consommateurs en matière de commodité ainsi que par l’ajout d’ingrédients innovants et de qualité. Cette tendance qui dure depuis 40 ans démontre le rôle essentiel que joue le surgelé dans la fourniture d’aliments pratiques et de haute qualité pour chaque occasion, sur lesquels les consommateurs comptent de plus en plus. C’est pour cette raison que nous pensons que la faiblesse actuelle est temporaire. »

Le bénéfice net attribuable à Conagra Brands, Inc. pour le premier trimestre clos le 27 août s’est élevé à 319,7 millions de dollars, soit 67 ¢ par action ordinaire, à comparer à une perte de 77,5 millions de dollars pour la période de l’année précédente. Le bénéfice net ajusté a augmenté de 15 % à 316 millions de dollars, en raison d’une augmentation de la marge brute et d’une diminution des frais de vente, généraux et administratifs.

Les ventes nettes ont légèrement diminué par rapport à l’année précédente, à 2,9 milliards de dollars.

Les ventes nettes organiques ont diminué de 0,3 %, entraînées par une baisse des volumes de 6,6 %, principalement due au ralentissement de la consommation à l’échelle du secteur et à des changements de comportement des consommateurs, partiellement compensés par une hausse de 6,3 % du rapport prix/mix.

Le bénéfice d’exploitation du secteur Épicerie et collations a augmenté de 3,3 % pour atteindre 259 millions de dollars sur des ventes de 1,2 milliard de dollars, en hausse de 1,2 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation ajusté a augmenté de 3,8 % à 264 millions de dollars, reflétant une hausse des ventes nettes organiques et de la productivité qui a plus que compensé l’inflation du coût des marchandises vendues et la hausse des frais de publicité et des frais généraux. La performance du segment a bénéficié d’une hausse prix/mix de 5,6%, partiellement compensée par une baisse des volumes de 4,4%. Conagra Brands a déclaré avoir gagné des parts de marché dans les catégories de snacks, notamment les graines, le maïs soufflé au micro-ondes et les puddings et gels prêts à manger, ainsi que dans les catégories de produits de base, notamment le chili et la viande en conserve.

Le bénéfice d’exploitation du secteur Réfrigéré et surgelé s’est élevé à 199 millions de dollars, contre une perte d’exploitation de 216 millions de dollars l’année précédente. Le bénéfice d’exploitation ajusté a augmenté de 15 % à 201 millions de dollars, porté par la productivité et la baisse des dépenses publicitaires et promotionnelles qui ont plus que compensé la baisse des ventes nettes organiques, le levier d’exploitation défavorable, l’augmentation des coûts des intrants et des frais généraux. Les ventes du segment ont diminué de 4,6 % à 1,2 milliard de dollars en raison d’une baisse des volumes de 10,5 %, partiellement compensée par une augmentation prix/mix de 5,9 %. Conagra Brands a gagné des parts de marché dans les accompagnements surgelés et les saucisses surgelées pour petit-déjeuner au cours du trimestre.

Le bénéfice d’exploitation du secteur international a chuté de 12 % à 24 millions de dollars en raison de certaines charges de restructuration hors trésorerie. Le bénéfice d’exploitation ajusté a augmenté de 58 % à 42 millions de dollars, bénéficiant d’une hausse des ventes nettes organiques et de la productivité qui ont plus que compensé l’impact négatif de l’inflation des coûts des marchandises vendues, du levier d’exploitation défavorable et de l’augmentation des frais généraux. Les ventes du segment international ont augmenté de 11 % à 260 millions de dollars, reflétant une augmentation de 3,2 % due à l’impact favorable des taux de change et une augmentation de 8,2 % des ventes nettes organiques.

Le bénéfice d’exploitation du secteur des services alimentaires s’est élevé à 44 millions de dollars, contre 1 million de dollars pour le trimestre comparable. Le bénéfice d’exploitation ajusté a grimpé de 88 % à 41 millions de dollars, grâce à des ventes nettes organiques et à une productivité plus élevées qui ont plus que compensé les impacts de l’inflation des coûts des intrants et du levier d’exploitation défavorable. Les ventes du segment ont augmenté de 5,2 % pour atteindre 289 millions de dollars, le rapport prix/mix ayant augmenté de 10 % tandis que le volume a diminué de 5,1 %.

Pour l’exercice, la direction s’attend à une croissance organique du chiffre d’affaires net d’environ 1 % par rapport à l’année précédente. Le bénéfice par action ajusté devrait se situer entre 2,70 $ et 2,75 $, une amélioration par rapport au bénéfice par action de 1,43 $ pour l’exercice 2023.

Les dirigeants s’attendent à « une amélioration de l’environnement de consommation » et à un retour à la croissance des volumes d’une année sur l’autre au fur et à mesure que l’année avance. En outre, la société prévoit « un merchandising plus agressif mais intelligent et sélectif » et « une très bonne liste d’innovations », ainsi qu’une augmentation des dépenses publicitaires et promotionnelles sur certaines des plus grandes entreprises de Conagra Brands, a déclaré M. Connolly.

« Nous avons déjà observé des changements de ce genre et nous nous attendons à ce que ces changements de comportement à court terme soient également temporaires », a-t-il déclaré. « En fait, les tendances récentes suggèrent que cela est déjà en cours. »

Les actions de Conagra Brands négociées à la Bourse de New York étaient en légère baisse le 5 octobre à midi, à 26,32 $, par rapport à la clôture précédente de 26,53 $.