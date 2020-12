Un escroc présumé qui aurait usurpé l’identité des plus grandes dirigeantes d’Hollywood et piégé des stars en herbe pour des centaines de milliers de dollars a été arrêté à Manchester après une demande d’extradition américaine.

Surnommé la «reine des escrocs d’Hollywood», le suspect a été identifié jeudi dans les documents judiciaires comme étant Hargobind Tahilramani, un Indonésien de 41 ans.

Le ministère de la Justice et le FBI ont dévoilé l’acte d’accusation du grand jury de sept pages, selon le site Web d’informations sur le divertissement The Hollywood Reporter, décrivant huit accusations fédérales, notamment la fraude par fil, le complot en vue de commettre une fraude par fil et le vol d’identité aggravé.

La chef du cinéma de Sony, Amy Pascal, fait partie des magnats d’Hollywood que le Hargobind Tahilramani aurait imité



Il est allégué que Tahilramani a escroqué des dizaines de victimes en les attirant en Indonésie sur la promesse d’un travail.

Une fois sur place, ils ont été dupés à remettre de l’argent pour les coûts et dépenses initiaux – mais les projets ne se sont jamais concrétisés et l’argent n’a jamais été remboursé.

Il est également allégué que Tahilramani – également connu sous le nom de Gobind Lal Tahil – aurait menacé de violence si les gens mettaient en doute son identité présumée.

Il menacerait de les « démembrer » ou de leur envoyer des photos de leurs enfants, selon l’acte d’accusation.

La série d’escroqueries par usurpation d’identité a commencé en 2015 et s’est poursuivie pendant cinq ans, même pendant la pandémie de coronavirus. Il s’était également installé au Royaume-Uni en 2016, avant d’être démasqué le mois dernier.

« L’accusé a été arrêté au Royaume-Uni sur la base d’une demande d’arrestation provisoire présentée par les États-Unis en vue de son extradition », a déclaré à l’AFP un porte-parole du FBI à San Diego, Californie.

Tahilramani aurait également usurpé l’identité de la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy



Parmi les magnats hollywoodiens qui auraient été personnifiés par Tahilramani, il y avait la patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, l’ancienne chef de cinéma de Sony Amy Pascal et l’ex-patronne de Paramount Sherry Lansing.

Il a également prétendu être Wendi Murdoch, l’ex-épouse du président exécutif de News Corp Rupert Murdoch, Christine Hearst Schwarzman, l’avocate en propriété intellectuelle et épouse du PDG du milliardaire Blackstone Group, Stephen Schwarzman, et l’éminent magnat des affaires de Singapour et soi-disant « patron de Bond Street « Christina Ong.

Il « utiliserait de faux accents et modifierait sa voix pour ressembler à une femme » – selon les documents.

Selon The Hollywood Reporter, Tahilramani a été arrêté par la police de Manchester la semaine dernière avec l’aide d’enquêteurs privés.

Dans une déclaration à l’AFP, le co-fondateur Jules Kroll a déclaré que K2 avait aidé les autorités américaines, britanniques et indonésiennes à « traduire en justice l’individu connu sous le nom de » Con Queen of Hollywood « .