Comtés frontaliers du nord-est de l’Illinois sous avertissement de tempête hivernale – Shaw Local

Un avertissement de tempête hivernale est en vigueur samedi soir et jusqu’aux petites heures du matin dimanche pour les comtés de Winnebago, Boone, McHenry et Lake, a indiqué le National Weather Service de Chicago dans une prévision mise à jour.

Les villes de Rockford, Belvidere, Crystal Lake, Algonquin, McHenry, Woodstock, Waukegan, Buffalo Grove, Mundelein et Gurnee se trouvent dans la zone de tempête hivernale.

Au plus fort de la tempête, la neige tombera à raison d’un pouce par heure, a indiqué le service.

Pendant la tempête, les vents du nord-est augmenteront progressivement jusqu’à des rafales de 25 mph.

Des accumulations de quatre à sept pouces sont attendues. Si la neige est sèche et pelucheuse, il est possible de souffler et de dériver sur les routes est-ouest, a ajouté le service.

La concentration la plus importante sera dans les zones proches de la frontière de l’État du Wisconsin.

Les automobilistes sont avisés que les routes seront enneigées et glissantes et qu’ils doivent garder une lampe de poche supplémentaire, de la nourriture et de l’eau dans leur véhicule en cas d’urgence.

D’autres parties du nord de l’Illinois font l’objet d’un avis météorologique hivernal, ont rapporté les stations de Romeoville et Davenport, Iowa.

L’avis est en vigueur jusqu’à 3 heures du matin dimanche et comprend les comtés de Whiteside, Carroll, Ogle, Lee, Bureau, Putnam, DeKalb, Kane, DuPage et Cook.

Les comtés de Jo Daviess, Stephenson, Rock Island, Henry, Mercer, Henderson, Warren, Hancock, McDonough, Scotland et Clark font également partie de la zone consultative.

Dans ces comtés, les accumulations de neige sont de l’ordre de deux à cinq pouces. La neige tombera à un rythme d’environ un demi-pouce par heure.

Les automobilistes sont avisés qu’un mélange hivernal est probable dans une bande entre l’Interstate 88 et l’Interstate 80 et dans les zones au sud de l’Interstate 290, entraînant un léger verglas sur les routes.